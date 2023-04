ย้อนชมจังหวะที่ เวาต์ เว็กฮอร์สต์ กองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จูบไปที่บอลก่อนส่งให้ ซอลลี มาร์ช แนวรุก ไบรตัน ไปยิงจุดโทษ และฝ่ายหลังก็ซัดบอลข้ามคานในเกมรอบรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ

โดยจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ ไบรตัน จะยิงจุดโทษลูกที่ 7 ในศึกเอฟเอ คัพ 2022-23 รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. หลังก่อนหน้านี้ทั้ง 2 ทีมเสมอกันมา 6-6 โดย เว็กฮอร์สต์ ที่เพิ่งสังหารเสร็จได้เดินเอาบอลไปให้กับ มาร์ช ที่กำลังจะมายิง

Weghorst KNEW WHAT HE WAS DOING. 😭🇳🇱 pic.twitter.com/D8j9vHxFWq

— UtdPlug (@UtdPlug) April 23, 2023