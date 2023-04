สวาทแคท นครราชสีมา เอฟซี ร่วมกับ มาสด้า ผู้สนับสนุนหลักจัดโครงการ Mazda Goal “ก้าวแรกสู่อาชีพ” สอนทักษะลูกหนังเยาวไทยผ่านนักเตะลูกหนังอาชีพ

สวาทแคท นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ได้จัดงาน Mazda Goal “ก้าวแรกสู่อาชีพ” ที่สนามฝึกซ้อม Swatcat training pitch จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอุทัย เรืองศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ รองผู้อำนวยการสโมสรฯ, นางสาวอัญรินทร์ วงศ์อัครพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์สโมสรฯ, ชาร์ลี คลัฟ กัปตันทีมนครราชสีมามาร่วมดำเนินงาน พร้อมกันนี้ยังมีเยาวชนระดับอคาเดมีรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

สำหรับการจัดงาน Mazda Goal “ก้าวแรกสู่อาชีพ” สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความฝันจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการแนะนำของสต๊าฟโค้ชและนักฟุตบอลอาชีพผ่านทางฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน

โดยทั้ง 4 ฐานประกอบไปด้วย Ball Felling Basic movement, Passing and Dribbing, Dribbing and Receiving, Dribbing and Shotting ซึ่งทางสโมสรได้ส่งนักกีฬามาร่วมสอนทักษะให้กับเยาวชนทั้งหมด 10 คนคือ ชาร์ลี คลัฟ, สิโรจน์ ฉัตรทอง, สหรัฐ กันยะโรจน์, วสันต์ ฮมแสน, เดนนิส วิลลานูเอวา, คริสแลง เฮนริเก, เกียรติศักดิ์ ชาวดร, ฤทธิพร หวานชื่น, ธนภัทร นิรันดร และ กนกพล ปุษปาคม

นายอุทัย เรืองศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นทักษะของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีขีดความสามารถที่ดี มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพ และขอให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม Mazda Goal ประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

นางสาวอัญรินทร์ วงศ์อัครพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์สโมสรฯ เผยว่า กิจกรรม Mazda Goal เป็นเจตนาที่สโมสรอยากจะส่งต่อโอกาสให้กับคนที่มีความฝันความตั้งใจอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เหมือนที่สโมสรได้รับโอกาสจากมาสด้าที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจนทีมสามารถขึ้นมาอยู่บนลีกสูงสุดได้

สิโรจน์ ฉัตรทอง 1 ในนักกีฬาที่ได้รับความนิยมจากเด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ เพราะก่อนที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติได้ผ่านอุปสรรคมามากมาย ที่สำเร็จในเส้นทางนี้ได้เพราะมีความตั้งใจที่แน่วแน่ อยากให้น้องๆ อย่าท้อแท้ ตนอยากจะเห็นน้องๆ กลุ่มนี้ ประสบผลความสำเร็จบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต และขอขอบคุณมาสด้า ขอขอบคุณสโมสร ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Mazda Goal ขึ้นมา

สำหรับกิจกรรม Mazda Goal “ก้าวแรกสู่อาชีพ” ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เยาวชนที่มาร่วมงานได้รับคำแนะนำ ทักษะและเทคนิคใหม่จากนักฟุตบอลอาชีพ โดยสามารถนำไปใช้ได้จริงในการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขัน สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มีแผนที่จะต่อยอดกิจกรรม Mazda Goal “ก้าวแรกสู่อาชีพ” ไปสู่เยาวชนรุ่นอื่นเพิ่มเติมในอนาคตอย่างแน่นอน