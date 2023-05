กมล ตันกิมหงส์ เฮดโค้ชตะกร้อหนุ่มทีมชาติไทย ไม่เห็นด้วยกับ โปรแกรมการแข่งขัน ทีมตะกร้อไทย ในศึกซีเกมส์ วันที่ 16 พ.ค. ต้องแข่ง 4 แมตช์ ในวันเดียว แถมอาจต้องเล่นนัดชิงประเภททีม 4 คน อีกด้วย

ความเคลื่อนไหวของทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ ประเทศกัมพูชา ในช่วงระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 อีเวนต์ ประกอบด้วย ทีมชุดชาย, ทีมเดี่ยวชาย, ทีม 4 คนชาย โดยนักกีฬาและสต๊าฟทีมชาติไทย จะออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

ล่าสุด กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อชายทีมชาติไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตะกร้อชายไทยว่า ในเวลานี้ถือว่าทีมมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์ แบบร้อยเปอร์กับภารกิจการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แน่นอนเป้าหมายของเราคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ทั้ง 3 อีเวนต์ที่ลงทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และเราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเราจะสามาถทำผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้ง 3 อีเว้นต์

ส่วนประเด็นที่ “รอสดี้ ซาเฮียร์” จอมเสิร์ฟเบอร์หนึ่งทีมชาติมาเลเซีย คู่ปรับตลอดกาลของไทย ออกมาเปิดเผยว่า มาเลเซีย มีโอกาสที่คว้าเหรียญทองใน 2 อีเวนต์อย่าง ทีมชุดชาย และ ทีมเดี่ยวชาย เพราะการไม่มี พรชัย เค้าแก้ว จอมฟาดจอมเก๋าเบอร์ 1 ของโลก ร่วมทีมมาในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ น่าจะทำให้พิษสงของไทยลดน้อยลงไป “กมล ตันกิมหงษ์” เผยว่า “มันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะสามารถคิดได้ว่าการไม่มี พรชัย แล้ว มาเลเซีย ก็มีโอกาสเป็นคว้าเหรียญทอง แต่เราก็มั่นใจว่าการขาดหายของพรชัย มันไม่กระทบกับทีมชาติไทยแน่นอน เพราะนักกีฬาของเราก็มีศักยภาพที่ดี และเชื่อมันว่าเราชนะมาเลเซียได้เช่นกัน”

“อย่างไรก็ดีเราคงไม่ประมาท มาเลเซีย แน่นอนเพราะที่ผ่านมา มาเลเซีย ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้เล่นในตำแหน่ง “ตัวเสิร์ฟ” และ ”ตัวทำ” โดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่ง “ตัวทำ” ที่หันมาใช้ผู้เล่นตัวเล็กที่มีความคล่องตัวสูง และอาศัยเล่นจังหวะฉาบฉวยได้ดีมาก ส่วน “ตัวเสิร์ฟ” เขาก็มีความพยายามที่หันมาเสิร์ฟแบบหลังเท้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทำให้ในครั้งนีั้ มาเลเซีย ยังเป็นคู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทย เหมือนเดิม”

ขณะเดียวกัน ‘หัวหน้าฝึกสอนทีมชาติไทย’ เผยถึงประเด็นการจัดโปรแกรมการแข่งขันของกัมพูชา ว่า “ผมรู้สึกว่าการจัดโปรแกรมของเจ้าภาพ มันดูไม่ถูกต้องเท่าไหร่ โดยเฉพาะโปรแกรมวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งทีมชาติไทย ต้องลงแข่ง 4 แมตช์ ในวันเดียว ซึ่งไทย อาจเข้าชิงฯ ประเภททีม 4 คน และต้องลงแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชาย อีก 3 นัด ทำให้ผมคิดว่ามันไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ กับการจัดโปรแกรมแบบนี้”

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

ทีม 4 ทีมชาย

14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

ทีมเดี่ยวชาย (แข่งพบกันหมด)

09.00 น. ไทย vs มาเลเซีย

12.00 น. สิงคโปร์ vs ไทย

16.00 น. ไทย vs กัมพูชา