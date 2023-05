สถิติชี้ อีริก เทน ฮาก คุม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แพ้ในพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งฤดูกาลมากกว่าสมัยที่ โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ เป็นผู้จัดการทีม

สำหรับ เทน ฮาก เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของ แมนฯ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็พาทีมประสบความสำเร็จไปแล้วด้วยการคว้าแชมป์ คาราบาว คัพ พร้อมเป็นโทรฟี่แรกในรอบ 6 ปีของ “ปีศาจแดง”

ถึงกระนั้นผลงานในลีกของทีมกลับไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะในเกมเยือนที่ในช่วงหลังพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยจนทำให้ปัจจุบันแม้ แมนฯ ยูไนเต็ด จะรั้งอันดับ 4 ของตารางด้วยการมี 63 คะแนนจาก 34 นัดทว่าโดน ลิเวอร์พูล ไล่มาเหลือ 1 คะแนนแต่แข่งมากกว่า 1 นัด ทำให้โอกาสลุ้นท็อปโฟร์ยังไม่มีความแน่นอน

🔴Man United have lost more PL matches under Ten Hag than they did in both seasons under Solskjaer.

Defeats under Ole Gunnar Solskjaer:

2019/20 -8

2020/21 -6

Defeats under Erik ten Hag:

2022/23 -9 pic.twitter.com/EquUzXOBbr

— José enrique (@Jesanchez3) May 8, 2023