The Most Popular Game Publisher

รางวัลเกมประเภท Game Publisher ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 โดยเก็บข้อมูลและวัดผลจากคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้นๆ ผ่าน 5 ช่องทาง คือ Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ TikTok

1 The Most Popular Action Game รางวัลเกมประเภท Action ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 GOD OF WAR: RAGNAROK

2 The Most Popular Battle Royale Game รางวัลเกมประเภท Battle Royale ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 SUPER PEOPLE

3 The Most Popular Co-Op Game รางวัลเกมประเภทความร่วมมือ (Co-op) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 CORE KEEPER

4 The Most Popular Fighting Game รางวัลเกมประเภท Fighting ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R

5 The Most Popular Game of The Year รางวัลเกมแห่งปีที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ELDEN RING

6 The Most Popular Massive Multiplayer Online Role-Playing Game รางวัลเกมประเภท Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 GUILD WARS 2: END OF DRAGONS

7 The Most Popular Ongoing PC Game รางวัลเกมประเภทเกมคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปที่ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 PUBG

8 The Most Popular Ongoing Mobile Game รางวัลเกมประเภทเกมมือถือที่ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ARENA OF VALOR

9 The Most Popular Rising Game of The Year รางวัลเกมที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจบนโซเชียลมีเดียซึ่งเปิดตัวในปี 2022 MARVEL SNAP

10 The Most Popular Role-Playing Game รางวัลเกมประเภท Role-Playing Game (RPG) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ELDEN RING

11 The Most Popular Shooting Game รางวัลเกมประเภท Shooting ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 OVERWATCH 2

12 The Most Popular Simulation Game รางวัลเกมประเภท Simulation ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 RAFT: THE FINAL CHAPTER

13 The Most Popular Sports Game รางวัลเกมประเภท Sports ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 GRAN TURISMO 7

14 The Most Popular Thai Game Developer รางวัลสำหรับบริษัทผู้พัฒนาเกมของคนไทย และได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 YGGDRAZIL GROUP

The Most Popular Game Content Creator

บุคคลสร้างสรรค์คอนเทนต์เกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 โดยเก็บข้อมูลและวัดผลจากการคำนวณค่าต่างๆ บน ‘Own-Earn Channel’ ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok และ Twitch

1 The Most Popular Game Cosplayer รางวัลสำหรับบุคคลแต่งกายเลียนแบบตัวละครเกม ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 LAPISLAZULI

2 The Most Popular Game Male Content Creator รางวัลสำหรับบุคคลชายที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม โดยได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 กิต งายย

3 The Most Popular Game Female Content Creator รางวัลสำหรับบุคคลหญิงที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม โดยได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ZBING Z.

4 The Most Popular Game Male Celebrity รางวัลสำหรับดารา ศิลปิน และบุคคลชายที่มีชื่อเสียงที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม โดยได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 กิต THREE MAN DOWN

5 The Most Popular Game Female Celebrity รางวัลสำหรับดารา ศิลปิน และบุคคลหญิงที่มีชื่อเสียงที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม โดยได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 BNK48 & CGM48

6 The Most Popular Game vTuber รางวัลสำหรับผู้ผลิตเนื้อหาโดยใช้ตัวตนเสมือน (Avatar) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี 2022 AISHA CHANNEL

The Most Popular eSports Player and eSports Club

นักกีฬา eSports ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 โดยคำนวณจากค่าต่างๆ บน ‘Own-Earn Channel’ ของบุคคลเหล่านั้น ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok และ Twitch

1 The Most Popular Battle Royale Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท Battle Royale ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 EZQELUSIA

2 The Most Popular Esports Club รางวัลสำหรับทีมอีสปอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 (ไม่จำกัดประเภทเกม) BACON TIME

3 The Most Popular Fighting Game Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท Fighting ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 BOOK

4 The Most Popular First Person Shooting Game Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท First Person Shooter (FPS) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 CIGARETTES

5 The Most Popular Mobile Multiplayer Online Battle Arena Game Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท Mobile Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 KIMSENSEI

6 The Most Popular Personal Computer Multiplayer Online Battle Arena Game Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท Personal Computer Mobile Multiplayer Online Battle Arena (PC MOBA) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 JABZ

7 The Most Popular Sports Game Esports Athlete รางวัลสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภท Sports ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 TDKEANE

The Most Popular Game Content Creator on Platform

1 Best Gaming Content Creator on YouTube รางวัลสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี 2022 ZBING Z.

2 The Most Popular Game Content Creator on TikTok รางวัลสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เกม ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม TikTok ในปี 2022 JAIRAW007

The Most Popular Game Device and Gadget

อุปกรณ์การเล่นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 โดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ บนโซเชียลมีเดียผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ TikTok

1 The Most Popular Gaming Keyboard รางวัลสำหรับแบรนด์และรุ่นของคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 RAZER BLACKWIDOW

2 The Most Popular Gaming Monitor รางวัลสำหรับแบรนด์ของหน้าจอเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 SAMSUNG

3 The Most Popular Gaming Mouse รางวัลสำหรับแบรนด์และรุ่นของเมาส์เกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 LOGITECH G

4 The Most Popular Gaming PC & Notebook รางวัลสำหรับแบรนด์และรุ่นของคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ASUS ROG

5 The Most Popular Gaming Phone รางวัลสำหรับแบรนด์และรุ่นของโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียในปี 2022 ASUS ROG PHONE 6

The Most Popular AIS eSports Fanpage

1 The Most Popular AIS eSports Fanpage รางวัลบุคคลขวัญใจ AIS eSport Fanpage HEARTROCKER

Special Award