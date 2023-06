มิคาอิล พอดลูซนีย์ นักปั่นทีมชาติคาซัคสถาน คว้าดับเบิ้ลแชมป์ ในศึกสองล้อประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2023 จากรายการไทม์ไทรอัลบุคคล รุ่นเยาวชนชาย และไทม์ไทรอัลมิกซ์ทีมรีเลย์ รุ่นเยาวชนชาย-หญิง

การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2023 รุ่นประชาชน ครั้งที่ 42, รุ่นเยาวชน ครั้งที่ 29 และจักรยานคนพิการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน โดยใช้เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง และเส้นทางภายในจังหวัดระยอง สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เป็นการชิงชัยวันที่ 2 มีชิงชัย 2 เหรียญทอง จากรายการไทม์ไทรอัลบุคคล รุ่นเยาวชนชาย และไทม์ไทรอัลบุคคล รุ่นเยาวชนหญิง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันรายการอาวุโสประเภทชาลเลนจ์ชาย-หญิงอีก 7 เหรียญทอง โดยได้รับเกียรติจาก มร.ออนการ์ ซิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี) และ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ขณะที่การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association มียอดผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 10,000 วิว

ผลการแข่งขันไทม์ไทรอัลบุคคล รุ่นเยาวชนหญิง ระยะทาง 15 กม. แชมป์ตกเป็นของ เหงียน ธิ บี ฮอง นักปั่นทีมชาติเวียดนาม ซึ่งทำเวลาดีที่สดุ 23.43 นาที ได้เหรียญทองไปครอง, เหรียญเงิน เอซาล ริซาเอวา ทีมชาติอุซเบกิสถาน เวลา 23.48 นาที, เหรียญทองแดง ไช ร็อก ลี ทีมชาติไต้หวัน เวลา 23.56 นาที ขณะที่ น.ส.พิทยาพร แซ่ตั๋น นักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับ 5 เวลา 24.11 นาทร

ไทม์ไทรอัลบุคคล รุ่นเยาวชนชาย ระยะทาง 30 กม. เหรียญทองตกเป็นของ มิคาอิล พอดลูซนีย์ นักปั่นทีมชาติคาซัคสถาน ด้วยเวลา 38.49 นาที ซึ่ง พอดลูซรีย์ ได้เหรียญทองรายการไทม์ไทรอัลมิกซ์ทีมรีเลย์ รุ่นเยาวชนชาย-หญิง ไปเมื่อวันก่อน เหรียญทองนี้จึงเป็นเหรียญทองที่ 2 ของเขา, เหรียญเงิน ลี ซวน ล็อก ฟาม ทีมชาติเวียดนาม เวลา 39.44 นาที ส่วน นายติณพัฒน์ เมืองเดช นักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่ 8 เวลา 40.18 นาที

ขณะที่ผลรุ่นอาวุโส ประเภทชาลเลนจ์ ปั่นระยะทาง 15 กม. รุ่นอาวุโสอายุ 30 ปีขึ้นไปหญิง ที่ 1 น.ส.รุ่งนภา กุศล (Thailand Cycling Association) เวลา 23.04 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 30-34 ปีชาย ที่ 1 นายณรงเดช แสงฉาย (Thailand Cycling Association) เวลา 21.16 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 35-39 ปีชาย ที่ 1 นายยอดอุดม บุญคลี (Gemburi) เวลา 22.26 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 40-44 ปีชาย ที่ 1 นายปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ (Gemburi Chantaburi Cycling Club) เวลา 21.55 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 45-49 ปีชาย ที่ 1 ไมเคิล ยัง (YOU WORK FOR THEM) เวลา 21.44 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 50-54 ปีชาย ยูฟราสซิโอ ฟอนดอน คอนเทรราส (เพชรสว่าง บาย ทนายหน่อย-FACTOR) เวลา 22.21 นาที / รุ่นอาวุโสอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย ที่ 1 เฮอร์เบิร์ต เบรนด์ (ฮีโร่ไบค์) เวลา 24.09 นาที

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 9 มิถุนายน ชิง 8 เหรียญทอง บุคคลไทม์ไทรอัล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ระยะทาง 30 กิโลเมตร, บุคคลไทม์ไทรอัล รุ่นอาวุโสอายุ 35-39 ปีชาย, รุ่นอาวุโสอายุ 40-44 ปีชาย, รุ่นอาวุโสอายุ 45-49 ปีชาย, รุ่นอาวุโสอายุ 50-54 ปีชาย, รุ่นอาวุโสอายุ 55-59 ปีชาย, รุ่นอาวุโสอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย และรุ่นอาวุโสอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง ระยะทาง 15 กิโลเมตร เส้นทางภายในอ่างเก็บน้ำดอกกราย เริ่มจากหน้าหอเฉลิมพระเกียรติ แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิม