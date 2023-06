ไบรตัน ประกาศคว้า เจมส์ มิลเนอร์ อดีตกองกลางจอมเก๋า ลิเวอร์พูล มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแบบไร้ค่าตัวด้วยสัญญา 1 ปี

ก่อนหน้านี้ มิลเนอร์ วัย 37 ปีซึ่งหมดสัญญากับ ลิเวอร์พูล หลังจบซีซั่นที่ผ่านมา ตกเป็นข่าวว่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปร่วมทีม ไบรตัน สโมสรคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยเหลือแต่การประกาศทางการเท่านั้น

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 14, 2023