นักปั่น เยาวชน 31 คน ถูกตัดสินในการแข่งขันจักรยาน จิโร ดิ อิตาเลีย รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี สเตจ 4 ที่อิตาลี หลังภาพจากผู้ชมจับได้ว่าทั้งหมดใช้มือจับรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ของทีมให้ช่วยทุ่นแรงพาขึ้นเขา และเพิ่มความเร็วในการแข่งขัน

😱SCANDAL AT THE NEXTGEN GIRO: 24 RIDERS DISQUALIFIED FOR HOLDING ONTO VEHICLES ON THE STELVIO. (Source TuttobiciWeb) pic.twitter.com/dXVedmVcjB

— Tour de Dope ™ (@triviumcolombia) June 15, 2023