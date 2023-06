เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 23 ก.ย. – 8 ต.ค. นี้ ได้ออกมาเผยโฉมเหรียญรางวัลประจำการแข่งขันแล้ว

โดยทางฝ่ายจัดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ได้ตั้งชื่อเหรียญรางวัลในครั้งนี้ว่า ชาน ฉ่วย (Shan Shui) ซึ่งได้รับการออกแบบรูปมาในรูปทรงของหยกที่เป็นเหลี่ยมที่รวมเข้ากับเหรียญทรงกลม ที่เรียกได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำ

นอกจากนี้ยังมีการใส่ลวดลายด้วยการใช้เส้นที่ยื่นออกมา ม้วนภาพของเมืองหางโจวจะถูกร่างไว้ที่ด้านหน้าของเหรียญโดยมีเนินเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกอยู่สามด้าน และด้านหนึ่งของเมืองเป็นทะเลสาบที่กระเพื่อม และภูเขาลูกคลื่นที่อยู่ไกลออกไป ทางฝั่งของด้านหน้าของตัวเหรียญ

ส่วนทางด้านหลังมีรูปร่างเหมือนตราประทับสี่เหลี่ยม ซึ่งสื่อถึงการที่นักกีฬาจะฝากสิ่งที่สวยงามเอาไว้ในหางโจวเอเชียนเกมส์

Shan Shuai, the medal design for Hangzhou Asian Games is officially unveiled on the 100-day countdown to the Games.

Let’s talk to Professor Zhang Junjie,the designer of “Shan Shui” about the creative thoughts that have integrated into the design.#Hangzhou #AsianGames… pic.twitter.com/MPDWmByx3r

