อัล-ฮิลัล ทีมดังของซาอุดีอาระเบีย ประกาศคว้าตัว รูเบน เนเวส กองกลาง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา 3 ปี

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า อัล-ฮิลัล บรรลุข้อตกลงกับ วูล์ฟแฮมป์ตัน ในการเซ็นสัญญากับ เนเวส ด้วยค่าตัว 55 ล้านยูโร (ราว 2.11 พันล้านบาท) โดยเหลือแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น

