AoV ทีมชาติไทย ประเดิมสนามในการแข่งขันรายการ Road to Asian Games ซึ่งเป็นรอบจัดอันดับก่อนการแข่งขันจริงในมหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่หางโจว ประเทศจีน

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองหางโจประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ล่าสุดทีม AoV ทีมชาติไทย ลงสนามในรายการ Road to Asian Games ที่มาเก๊า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

AoV หรือ Arena of Valor เป็นหนึ่งในเกมที่ถูกบรรจุเป็นกีฬาอีสปอร์ตที่จะมีการแข่งขันชิงเหรียญจริงครั้งแรกในระดับเอเชียนเกมส์ ในศึกที่หางโจวในปีนี้ โดยเกมดังกล่าวในประเทศไทยรู้จักกันในนามเกม RoV แต่ในเอเชียนเกมส์นั้นเป็นการนำเกมต้นแบบอย่าง Honor of King มาใช้เป็นส่วนหนักของเกมมากว่า จึงใช้ชื่อการแข่งขันว่า Arena of Valor เอเชียนเกมส์ เวอร์ชัน

และล่าสุดการแข่งขันรายการ Road to Asian Games ที่มาเก๊า ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อจัดอันดับทีมจากแต่ละโซน โดยไทยประเดิมสนามวันแรกในโซน SEA หรือ เอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ พบกับ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย

โดยแมตช์แรกทีมชาติไทย ที่ประกอบไปด้วยอดีตรองแชมป์โลก RoV อย่าง 007x, MeMarkz, Moss รวมไปถึงเพลเยอร์ดีกรีโปรลีก อย่าง Summer ผนึกกับ Berlyndz และโค้ชKingSauce เอาชนะสิงคโปร์ไปได้อย่างไม่ยากเย็น 2-0 เกม

อย่างไรก็ตามในแมตช์ที่สองไทยไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของมาเลเซียได้ ทำให้พ่ายไป 0-2 เกม

ส่งผลให้จบวันแรกทัพAoV มาเลเซีย ยึดจ่าฝูงของโซนนี้ หลังเอาชนะไป 2-0 และชนะเวียดนาม 2-0 เช่นกัน