เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ บริษัท “โคลเวอร์ โซลูชั่น”ได้จับมือ ร่วมกับ “อริแคท อีสปอร์ต” พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวโครงการ GoldBread Cup 2023 เพื่อเป็นการเปิดโปรแกรมการแข่งขันในซีรีส์โกลด์เบรด อย่างเป็นทางการ ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ รายการ GoldBread Winter Cup, GoldBread Summer Cup และ GoldBread Champ of the Year รายการที่นำแชมป์ของทั้ง 2 รายการมาชิงชัยกัน โดยมีเงินรางวัลรวมตลอดรายการสูงถึง 868,000 บาท ซึ่งการแข่งขันได้มีการคัดเลือกผู้เล่นเข้ามาทั้งจากทีมโปรลีก และเปิด โอกาสจากทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วไปได้มาร่วมชิงชัยในรายการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจตลอดจนผู้ติดตามกิจกรรมครั้งนี้ได้ทราบรายละเอียดของงานโดยทั่วกัน

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผู้สนับสนุนหลักได้กล่าวถึงความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในงานแข่งอีสปอร์ตซีรีส์ GoldBread Cup 2023 ครั้งนี้ว่า “หลังจากจบการแข่งขันซีรีส์ GoldBread Cup 2022 ไป ด้วยการตอบรับที่ดี ก็ได้ปรึกษากับทาง Clover Solution ตั้งแต่จบงานเลยว่า ครั้งต่อไปเราจะทำอย่างไรให้ยิ่งใหญ่และคึกคักกว่าเดิม เพราะอยากให้ เยาวชนและนักกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG: Battlegrounds ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันซีรีส์นี้ได้รับประสบการณ์การแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม… เพื่อให้สมกับที่คอเกมและกีฬาอีสปอร์ต ให้การตอบรับขนมปังโกลด์เบรดของเราเป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้น วงการ ให้เกิดเยาวชนและนักกีฬาอีสปอร์ตฝีมือดีๆ มีคุณภาพและมีสปิริตน้ำใจนักกีฬาขึ้นมา สู้กับต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงอีกอย่างของประเทศไทย ด้วยครับ“

ทางด้าน คุณประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันในซีรีส์ Gold Bread Cup 2023 ครั้งนี้ว่า “หลังจากที่ได้รับโจทย์มาว่าอยากให้งานครั้งต่อไปออกมา ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทาง Clover Solution ก็ได้ทำการบ้านร่วมกับผู้จัดการแข่งขันออนไลน์ ที่จัดร่วมกันมาอย่าง Aricat Esport และ Krafton ผู้ให้บริการเกม PUBG: Battlegrounds อย่างเข้มข้น จนได้ข้อสรุปว่าเราจะมีการเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขัน ให้มากขึ้น เพิ่มคุณภาพในการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อให้นักกีฬา

อีสปอร์ต และผู้ที่ชื่นชอบเกม PUBG: Battlegrounds ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วม แข่งขันและร่วมชมการแข่งขันที่ดีมากขึ้นไปอีก และแน่นอนว่าการแข่งขันรายการนี้ ในครั้งต่อๆ ไปจะต้องพัฒนาหรืออัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆ อีกครับ และในฐานะของตัวแทน ผู้จัด นักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงคอเกม PUBG: Battlegrounds ต้องขอขอบคุณบริษัท N.C.S. GoldBread จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมปัง GoldBread ด้วยนะครับ ที่สนับสนุน ให้มีการแข่งขันดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น… ใครที่ต้องการให้มีทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้ ต่อไปในปีหน้าและปีต่อๆ ไปอีกช่วยกันสนับสนุนขนมปัง GoldBread อิ่มคุ้ม เต็มคำ ผู้สนับสนุนใจดี ของเรากันเยอะๆ นะครับ“

คุณณัฎฐชัย เกษร Chief Executive Officer จาก Aricat Esport กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานในการจัดการแข่งขันที่ท้าทายขึ้นกว่าเดิมว่า “ก่อนอื่นเลย ต้องขอเป็นตัวแทนพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวเกมเมอร์ทุกคนขอบคุณทาง N.C.S GoldBread ด้วยครับที่มองเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้แล้วเข้ามาสนับสนุนพวกเรา หลังจากได้รับ โจทย์นี้มา ทางเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานใหม่ เพื่อให้มีมาตรฐาน ที่ดียิ่งขึ้นครับ อย่างแรกที่ทำหลังจากได้ปรึกษากับทาง Clover Solution และ Krafton คือได้ทำการเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันครับ จากปี 2022 เงินรางวัลรวมทั้งปีของ Goldbread Cup series อยู่ที่ 400,000 บาท ในปีนี้เงินรางวัล รวมทั้งปีถึง 868,000 บาท รวมถึงการปรับกฎการแข่งขันให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อให้น้องๆ หน้าใหม่ ทุกคนได้เรียนรู้เส้นทางสู่มืออาชีพ และพวกเรายังทำการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ ไลฟ์ของเรามีคุณภาพมากขึ้นด้วย พวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกันครับ เพื่อให้ วงการเกมบ้านเราไปได้ไกลยิ่งขึ้น”

นอกจากนั้นคุณณัฎฐชัย ยังได้เปิดเผยรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์ ซีรีส์ GoldBread Cup 2023 ครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชน นักกีฬาอีสปอร์ต และแขกผู้มีเกียรติได้รับทราบถึงรายละเอียดของงาน “การแข่งขันในซีรีส์ GoldBread Cup จะแบ่งออกเป็น Summer กับ Winter ครับ ซึ่งในแต่ละซีซั่นจะมีการแข่งขันเพื่อหา 8 ทีมสุดท้ายในแต่ละซีซั่น มาแข่งในรอบ GoldBread Champ of the year ซึ่งเราจะแบ่งเป็น GoldBread Summer และ Winter Cup #1 และ #2 มีเงินรางวัล 40,000 บาทต่อรอบ โดยรับสมัคร 256 ทีมในแต่ละรอบ เพื่อหาทีมที่ทำคะแนนดีที่สุด 6 ทีม ไปแข่งต่อกับอีก 4 ทีมที่เป็นทีมชั้นนำของประเทศ ในรอบ GoldBread Summer Championship และ Winter Championship ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 100,000 บาท เพื่อหา 8 ทีมที่ดีที่สุดในรอบ Summer และ Winter ไปแข่งต่อในรอบ GoldBread Champ of the year ซึ่งมีเงินรางวัลรวมทั้งหมด 508,000 บาท

แบ่งเป็น – เงินรางวัล 300,000 บาท – สนับสนุนค่าเดินทางแต่ละทีม 5000 บาท – การันตีเงินรางวัลแต่ละทีมที่เข้ารอบ GoldBread Champ of the year 2023 ทีมละ 8000 บาท

โดยมีรายละเอียดกำหนดการทั้งที่จัดมาแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนี้

GoldBread Summer Cup #1 2023 เดือนกุมภาพันธ์

ทีมแชมป์คือทีม THEERATHON FIVE

GoldBread Summer Cup #2 2023 เดือนมีนาคม

ทีมแชมป์คือทีม EKA ESPORTS

GoldBread Summer Championship 2023 เดือนเมษายน

ทีมแชมป์คือทีม THEERATHON FIVE

GoldBread Winter Cup #1 2023

เดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ทีมแชมป์คือทีม The Expendables (จากประเทศเวียดนาม)

และยังเหลือการแข่งขันสุดเข้มข้นอีก 3 รายการคือ

– GoldBread Winter Cup #2 2023 เดือนกรกฎาคมนี้

– GoldBread Winter Championship 2023 เดือนสิงหาคม

– GoldBread Champ Of The Year 2023 เดือนธันวาคม“

ทั้งนี้คุณสุทัศน์ นันชัยได้กล่าวถึงวิศัยทัศน์ด้านการสนับสนุนวงการเกมหรือ อีสปอร์ต เอาไว้ว่า“จริงๆ แล้วบริษัท N.C.S. GoldBread ผู้ผลิตขนมปังโกลด์เบรด

เราเองก็มีพนักงานที่ชื่นชอบในการเล่นเกม PUBG นี้อยู่ไม่น้อยนะครับ ประกอบกับการที่ ผมมีลูกที่เล่นเกมและติดตามวงการกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้ว เมื่อมีการติดต่อมาจากบริษัท Clover Solution ตอนประมาณ 2 ปีที่แล้ว ทีมงานฝ่ายการตลาดที่มองเห็นโอกาส และตลาดกลุ่มนี้จึงได้นำเสนอเข้ามา พอนำไปสอบถามกับลูก ลูกก็สนับสนุน เราจึงได้ เริ่มต้นสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ตมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน… เนื่องจากผลการตอบรับของผู้คนกลุ่มนี้ ตอบสนองเราดีมากๆ ครับ ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งพอเราได้เข้ามาสัมผัสกับวงการนี้ โดยการ สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์แล้ว ได้รู้ความแตกต่างของการเล่นเกมแบบอีสปอร์ต ซึ่งแตกต่าง ไปจากการเล่นเกมไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายมากๆ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่ง ในการ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าไปให้สังคม… เพราะกีฬาอีสปอร์ตก็มีการแข่งขันจริงจัง ทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกด้วย ที่สำคัญเยาวชนจะได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการและแนวทาง ที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมาย การรู้รักสามัคคีเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยด้วยครับ”

และในช่วงท้ายคุณประสพโชค จาก Clover Solution กล่าวฝากถึงเหล่าบรรดา เกมเมอร์ว่า “อยากฝากให้คอเกมและกีฬาอีสปอร์ตติดตามการแข่งขันรายการนี้ตั้งแต่ต้น จนจบเพื่อลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นผู้คว้าถ้วยรางวัล GoldBread Champ of the Year 2023 ไปครอง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีทีม PUBG: Battlegrounds ในสังกัด The Infinity Esport หรือ Infin ซึ่งสนับสนุนโดย GoldBread เข้าร่วมแข่งขันด้วย… ใครเป็นแฟน ทีมไหน ก็มาร่วมกันเชียร์ทีมนั้นกันนะครับ”

ทางด้านคุณณัฎฐชัย จาก Aricat Esport ได้ฝากถึงผลงานครั้งนี้“ฝากติดตาม ผลงาน การจัดแข่งของพวกเราด้วยครับพวกเราจะเปลี่ยนคำนิยาม ‘เด็กติดเกม’ เป็น ‘อาชีพ Esport’ และจะพัฒนาเยาวชนทุกคนสู่เส้นทางมืออาชีพอย่างเต็มที่ครับ”

และสุดท้าย คุณสุทัศน์ จาก GoldBread ได้กล่าวทิ้งท้ายกับงานแถลงข่าวครั้งนี้ว่า ”อยากให้เยาวชนทุกคนตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่า จะเป็นอาชีพหรือหน้าที่อะไรในวงการอีสปอร์ต ก็มีส่วนผลักดันวงการแทบทั้งสิ้น โดยทาง GoldBread เราจะอยู่เคียงข้างสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันอย่างนี้ต่อไป… ที่สำคัญ เยาวชนอย่าลืมแบ่งและบริหารเวลาให้กับกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เพราะการจะเป็นนักกีฬา อีสปอร์ตหรืออาชีพหน้าที่อื่นๆ ในวงการอีสปอร์ตล้วนแล้วแต่ต้องสามารถแบ่งเวลาได้ ซึ่งการแบ่งเวลาได้นี้เองที่จะทำให้โปรเพลย์เยอร์หรือนักกีฬาอีสปอร์ต มีความแตกต่าง ไปจากเด็กติดเกม“

นอกจากนั้นภายในงานยังได้เชิญ Infinity Esport ทีมอีสปอร์ต ที่ได้รับการสนับสนุนจาก GoldBread มาร่วมโชว์ตัวในงานครั้งนี้และร่วมพูดคุยกันบนเวทีในประเด็นของการดูแลสมาชิกในทีมภายในแคมป์ฝึกซ้อม ให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะนักกีฬามืออาชีพ

ถัดมาได้ร่วมพูดคุยกับ แคสเตอร์ชื่อดังอย่างคุณน้ำ แคท แคสเตอร์ และแคสเตอร์ดาวรุ่งอย่าง เณร มากับเณร ที่จะมาเป็นผู้พากย์การแข่งขันทั้งหมดในซีรีส์นี้ และให้มุมมองการสร้างอาชีพจากอีสปอร์ต จากการค้นหาตัวเอง ที่แม้จะเล่นเกมไม่เก่ง แต่ยังมีสายอาชีพอีกหลากหลายในวงการที่สามารถเติบโตและสร้างเป็นอาชีพได้อย่างจริงจัง

อีกไฮไลต์ของงานนี้คือเซเลบริตี้คู่จิ้นอย่าง หมอก๊ก และ หลงซื่อลี่ 2 หนุ่มสุดฮ็อตจากซีรีส์วายอันโด่งดัง และ อั๋น ภานุพงศ์ น้อยวัน สตรีมเมอร์สายแบดบอยที่มีผู้ติดตามหลักล้าน มาให้ประสบการณ์การเล่นเกมของแต่ละคนที่ทำเอาผู้ร่วมงานและแฟนคลับได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปตามๆ กัน

และอีก 1 สีสันที่ขาดไม่ได้จากกลุ่มสาวสวยสังกัดเวลเพลย์ TCG ที่มาร่วมแสดงความยินดี และรู้สึกตื่นเต้นกับงานครั้งนี้ ในฐานะเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเล่นเกม PUBG: Battlegrounds เช่นเดียวกัน

เมื่อมาถึงช่วงท้ายก่อนจบงาน ทางพิธีกรได้รับข่าวสุดเซอร์ไพรส์และได้ประกาศให้ผู้ร่วมงานให้ทราบว่าทาง GoldBread ยินดีเพิ่มเงินรางวัลในรายการนี้ขึ้นอีก โดยเพิ่มเงินสนับสนุนให้อีก 100,000 บาท สำหรับทีมที่ได้อันดับ 1-3 ของรายการ โดยแบ่งเป็นทีมชนะเลิศรับเพิ่มอีก 50,000 บาท ทีมอันดับ 2 รับเพิ่มอีก 30,000 บาท… และทีมอันดับ 3 รับเพิ่มอีก 20,000 บาท… ทำให้ยอดรวมเงินรางวัลตลอดทั้งซีรี่ส์สูงถึง 968,000 บาท สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมาก ก่อนที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน และจบพิธีแถลงข่าวอย่างสมบูรณ์

โปรดติดตามการแข่งขัน PUBG: Battlegrounds ซีรีส์ต่างๆ ในรายการ GoldBread ทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่เพจ PUBG: Battlegrounds,ช่องทาง Youtube กับ Twitch ของ Aricat Esports และ เพจ Clover Solution