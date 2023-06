AoV ทีมชาติไทย เอาชนะ เวียดนาม ส่งท้ายการแข่งขันรายการ โรด ทู เอเชียนเกมส์ พร้อมกับคว้าอันดับ 3 ของโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองหางโจประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ล่าสุดทีม AoV ทีมชาติไทย ลงสนามในรายการ Road to Asian Games ที่มาเก๊า เป็นแมตช์สุดท้าย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.

AoV หรือ Arena of Valor เป็นหนึ่งในเกมที่ถูกบรรจุเป็นกีฬาอีสปอร์ตที่จะมีการแข่งขันชิงเหรียญจริงครั้งแรกในระดับเอเชียนเกมส์ ในศึกที่หางโจวในปีนี้ โดยเกมดังกล่าวในประเทศไทยรู้จักกันในนามเกม RoV แต่ในเอเชียนเกมส์นั้นเป็นการนำเกมต้นแบบอย่าง Honor of King มาใช้เป็นส่วนหนักของเกมมากว่า จึงใช้ชื่อการแข่งขันว่า Arena of Valor เอเชียนเกมส์ เวอร์ชัน

และในส่วนของการแข่งขันรายการ Road to Asian Games ที่มาเก๊า นั้นเป็นการแข่งขันเพื่อจัดอันดับทีมจากแต่ละโซน ก่อนจะถึงการแข่งขันจริงที่เมืองหางโจในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

โดยล่าสุดทีมชาติไทยลงเล่นแมตช์สุดท้ายของ Road to Asian Games พบกับ เวียดนาม ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้แบบไร้ปัญหา 2-0 เกม

ส่งผลให้จบการแข่งขันทั้งหมดในรายการนี้ ทีมAoV ทีมชาติไทยจบอันดับที่ 3 ของโซนเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEA ด้วยสถิติ ชนะ 4 แพ้ 2

ส่วนอันดับ 1 ของโซนนี้เป็น มาเลเซีย ที่ชนะรวด 4 นัด ตามมาด้วย เมียนมา ในอันดับ 2 ชนะ 5 แพ้ 1

สรุปผลการแข่งขันของไทยทั้ง 6 นัด ในรายการชนะ

ไทย 2-0 สิงคโปร์

ไทย 0-2 มาเลเซีย

ไทย 2-0 สปป.ลาว

ไทย 1-2 เมียนมา

ไทย 2-0 ฟิลิปปินส์

ไทย 2-0 เวียดนาม

สรุปตารางคะแนน