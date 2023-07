วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ประกาศแผนการจัดการแข่งขันสำหรับปีหน้า 2567 เล็งจัดการแข่งขัน 4 อีเวนต์บิ๊กเบิ้มในสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2567 ตอบรับกระแสความนิยมล้นหลามจากแฟนกีฬาชาวมะกัน

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการเปิดตัวครั้งแรกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อศึก ONE Fight Night 10 ที่จัดขึ้นที่ เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ONE ก็ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จอีกขั้นในปีต่อไป ด้วยความมันสะใจระลอกใหม่ของศึกใหญ่ ONE Fight Night โดยจะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของพันธมิตรรายใหญ่ Prime Video ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า 300 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธานและซีอีโอของ ONE เผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า วัน แชมเปียนชิพ กำลังจะกลับไปเยือนอเมริกาอีกครั้งพร้อมกับอีเวนต์ยิ่งใหญ่ 4 รายการภายในปี 2567 ย้อนไปเมื่อตอนที่เราเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่อเมริกาด้วยศึก ONE Fight Night 10 ผมถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นการตอบรับจากแฟน ๆ ONE คือบ้านของศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และผมตื่นเต้นที่จะได้พาเหล่าแชมป์โลกของเราไปโชว์ฝีมือบนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้ง สำหรับแฟน ๆ ของเราที่ยังไม่เคยชมการแข่งขันของ ONE สด ๆ ในสนาม ผมรับประกันว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อน”

ศึก ONE Fight Night 10 ที่ผ่านมาถือเป็นการจัดแข่งขันของ ONE ในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก และมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์ (ช่วงที่มีคนดูมากที่สุด) โดยมีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง อาทิ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” เจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) และ “เซจ นอร์ธคัท” นักสู้ดาวดังชาวอเมริกัน ร่วมด้วยการเปิดตัวบนสังเวียนอเมริกาครั้งแรกของนักสู้ซูเปอร์สตาร์ชาวไทย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ซึ่งได้รับการต้อนรับจากบรรดาแฟนกีฬาแดนลุงแซมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

นอกจากนี้ ศึก ONE Fight Night 10 ยังสร้างสถิติใหม่ในการรับชมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่

บัตรเข้าชม:ขายบัตรเข้าชมในสนามหมดเกลี้ยงก่อนการแข่งขัน

ยอดรับชม: เป็นอีเวนต์ของ ONE ที่มียอดรับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Prime Video จนถึงตอนนี้

ยอดสืบค้น: “ONE Championship” เป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับต้น ๆ ของกูเกิล สหรัฐอเมริกา

โซเชียล: แฮชแท็ก #ONEFightNight10 ติดเทรนด์อันดับ 1 บนทวิตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในหมวดกีฬา

การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ผ่านเครือข่าย Prime Video: การสั่งคอลเลกชันเสื้อผ้า ONE ผ่าน Merch on Demand, กิจกรรมพูดคุยกับนักกีฬา ONE แบบเรียลไทม์ผ่าน Twitch Watch Parties และการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อชั้นนำต่าง ๆ ตลอดสัปดาห์การแข่งขัน

และเพื่อเอาใจแฟนกีฬาชาวมะกันให้ถึงใจ ONE ยังจับมือกับ Stage Front VIP พันธมิตรรายใหญ่ที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับแบบวีไอพีให้แก่แฟนกีฬาไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่ดีที่สุด, การต้อนรับระดับพรีเมียม, กิจกรรมพบปะและทักทายนักกีฬาอย่างใกล้ชิด, ของสะสมจากอีเวนต์, สิทธิ์เข้าร่วมปาร์ตีหลังอีเวนต์ และอีกมากมาย

แฟน ๆ สามารถติดตามติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh