“หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักเทเบิลเทนนิสหญิงชาวไทย คว้าแชมป์ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ อัลติเมท เทเบิลเทนนิส ซีซั่น 4 หรือ เทเบิลเทนนิส ลีกอาชีพ ของประเทศอินเดีย ร่วมกับทีม Goa Challengers และถือเป็นแชมป์แรกในปีนี้ของ สุธาสินี ด้วย

โดยในรอบชิงชนะเลิศทีม Goa Challengers ของสุธาสินี ดวลกับ Chennai Lions ก่อนที่จะเป็น Goa ที่สามารถเฉือนเอาชนะไปได้ 8-7 คว้าแชมป์ไปครอง

หลังจากร่วมพาทีมคว้าแชมป์ นักตบลูกเด้งวัย 28 ปี โพสต์ข้อความระบุว่า มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากค่ะกับการมาแข่งที่อินเดียในรายการ Ultimate Table Tennis ครั้งแรกของหญิง ระยะเวลากว่า 21 วันที่อยู่ที่นี้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆ มากมาย คำว่า Team work มันสามารถสร้างพลังพิเศษได้จริงๆ ค่ะ”

“จากทีมที่เกือบจะหลุดโค้งในเกมส์สุดท้ายของการเก็บคะแนนรอบแรกที่หา 4 ทีมที่ดีที่สุดเข้ารอบรองชนะเลิศ ก็กลับมาพลิกเข้ารอบตัดเชือกโดยเป็นทีมอันดับที่ 4 ของตาราง จาก 2 แต้มของหญิงในแมตช์สุดท้าย ในรอบรองชนะเลิศกับ Dabang Delhi ที่ผ่านมาหนุ่มสเปน Robles โดนนำไป 7-1 ถ้าแพ้ก็ตกรอบเลย แต่ก็กลับมาเอาชนะและสร้างโอกาสให้เพื่อนได้แข่งต่อและ Reeth ก็ทำได้ เอาชนะในแต้มสุดท้ายไป 2-1 ส่งทีมเข้าชิงกับแชมป์เก่าอย่าง Chennei Lion”

“และวันนี้ก็เป็นทีม Goa Challengers ที่สร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างเหลือเชื่อ ทุกคนช่วยกันเต็มที่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหน คอยให้กำลังใจกันเสมอ ทุกๆ แต้มแม้จะเเพ้ไปแล้วก็มีความสำคัญ จุดเปลี่ยนของวันนี้น่าจะเริ่มจากแต้มคู่ผสมที่แพ้ไปแล้ว 2-0 และในเกมส์ที่สามโดนนำไป 7-2 แต่ก็กลับมาชนะ 11-10 คว้า 1 แต้มสำคัญได้ และหนุ่มสเปน Robles สร้างเซอร์ไพรส์เก็บ Kamal ได้ 3-0 เกมส์ ทำให้ทีมขึ้นนำ 7-5 แต้ม สุดท้าย Reeth ทำได้จริงๆ แม้จะหวาดเสียว แต่ก็เก็บแต้มสำคัญพาทีมคว้าแชมป์แรกไปได้ มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆ ค่ะ”

“หลังจบเกมส์นักกีฬาอินเดียยังให้สัมภาษณ์ว่า “We are more than a team, we are family” และในทีมก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ผ่านทุกข์ ผ่านสุข มาพร้อมกัน แหะๆ วันนี้อาจจะเขียนยาวไปหน่อย แต่ก็มีความสุขและอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากที่นี้ให้เป็นแรงบัลดาลใจกับทุกๆ คนนะคะ วันนี้หญิงทำได้ ทุกๆคนก็ทำได้ค่ะ ถ้าร่วมมือร่วมใจกัน สุดท้ายขอขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามและให้กำลังใจหญิงเสมอนะคะ เพื่อนๆ ในทีมก็ฝากขอบคุณทุกๆ คนด้วยนะคะ กำลังใจส่งถึงพวกเค้าด้วย ขอบคุณค่า”

สำหรับผลการแข่งขันประกอบด้วย ชายเดี่ยว ฮามีต เดไซ เอาชนะ เบเนดิตท์ ดูดา 2-1, หญิงเดี่ยว สุธาสินี เสวตรบุตร แพ้ หลิว หยางจื่อ 1-2, คู่ผสม ฮามีต เดไซ กับ สุธาสินี เสวตรบุตร แพ้ ชารัต คามัล กับ หลิว หยางจื่อ 1-2, ชายเดี่ยว อัลบาโร โรเบลส ชนะ ชารัต คามัล 3-0 และ หญิงเดี่ยว รีธ เทนนิสัน เอาชนะ สุธีรถา มูเคอร์จี 1-2