กีฬาม.โลก – แฟนกีฬาชาวโซมาเลีย เดือดจัดเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบ หลังประเทศตกเป็นเป้าในโลกโซเชียล ที่มีการแชร์คลิปการแข่งวิ่ง 100 เมตร หญิง ใน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่ง นักวิ่งโซมาเลีย วิ่งเข้าที่โหล่ แบบไม่มีสภาพ

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

— Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 1, 2023