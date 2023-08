เชลซี ประกาศคว้าตัว อักเซล ดิซาซี กองหลัง โมนาโก มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา 6 ปีหรือถึงปี 2029

สำหรับ เชลซี ต้องเร่งหาเซ็นเตอร์แบ๊กฝั่งขวาคนใหม่มาเสริมแกร่งในฤดูกาล 2023-24 หลังพวกเขาต้องชวดใช้งาน เวสเลย์ โฟฟานา เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 25 ปีตัวหลักได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า จนต้องเข้ารับการผ่าตัด และคาดว่าต้องพักรักษาตัวอีกระยะใหญ่

และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า “สิงโตน้ำเงินคราม” รุดปิดดีล ดิซาซี กองหลัง โมนาโก มาร่วมทีมได้แล้วด้วยค่าตัว 45 ล้านยูโร (ราว 1.69 พันล้านบาท) โดยเหลือแค่การตรวจร่างกาย และประกาศทางการ

Axel is ready to get to it! 💪 pic.twitter.com/EQFipRjBnw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023