โตโยต้า กาซู – ส่งตรงประสบการณ์ความแรงและอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงครบครันในบรรยากาศริมทะเลสุดฟินให้ชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสนุกกับการแข่งขันวันเมคเรซยอดนิยมของรถยนต์โตโยต้าในสนามที่ 2 “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” ด้วยแนวคิด MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road โดยมี นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงาน



เบนเข็มความมันส์ลงแดนใต้เข้าสู่สนามที่ 2 เพื่อค้นหานักแข่งยอดฝีมือและพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าใน 4 รุ่นการแข่งขัน สนามนี้เร้าใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแชมป์สนามแรกของทุกรุ่นต้องโดนถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติมตามกติกาการแข่งขันยิ่งทำให้การแข่งต้องฟาดฟันกันสุดพลัง ประเดิมความสนุกด้วยรุ่นใหม่ล่าสุด ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ รุ่นนี้รวมนักแข่งสาวทั้งมือสมัครเล่น นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม “มิย่า ทองเจือ” และนักแข่งอินฟลูเอนเซอร์พร้อมไอดอลคนดัง ลงสนามกันคับคั่ง ลีลาการขับทั้งปราดเปรียวและดุดันจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service, อันดับ 2 คือ สาวิตรี กวางแก้ว จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ ไอริส ฮอฟชมิดท์ จากทีม 4F Superclub Racing, อันดับ 4 คือ สิตานัน พิกุลขจร จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team และอันดับ 5 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร จากทีม Smile Nexzter Ruk Service RacingTeam

ดวลกันต่อในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ สนามนี้ยังคับคั่งไปด้วยหนุ่มๆนักขับทั้ง 31 คัน รวมถึง ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีมลงสนาม และ ซิดนีย์-ศริทธนา มิตรอารี แชมป์จากสนามแรก ที่ลงด้วยรถ Toyota Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel ซึ่งถือว่าเป็นการนำร่องการใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team by PMC52, อันดับ 2 คือ ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ โรเตอร์ ทองเจือ จากทีม PTT LUBRICANTS Team Jib Online, อันดับ 4 คือ ไอตั้น อัษฎาธร จากทีม Lin Motorsport และอันดับ 5 คือ ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3

ร่วมลุ้นต่อในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา, อันดับ 2 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service อันดับ 3 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team by Vanguard Garage



ส่งท้ายสนามภูเก็ตด้วยรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่ยังครองใจคอมอเตอร์สปอร์ตแบบยืนหนึ่ง เพราะนักแข่งล้วนมากฝีมือและความเจนสนามยิ่งทำให้การแข่งขันสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม หวดกันไปครบจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เคนทาโร่ ชิบะ จากทีม ORC Racing, อันดับ 2 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา จากทีม Nexzter Gulf oil Thailand, อันดับ 4 คือ ทยาพล คงสุวรรณ และอันดับ 5 คือ ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon 3



นอกจากการแข่งขันวันเมคเรซ ยังมีกิจกรรมและความบันเทิงครบครันที่จัดไว้ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมสนุกเต็มที่ พบนักแข่ง Toyota Gazoo Racing team Thailand ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การแข่งขันสุดทรหดระดับโลก 24 ชั่วโมงนูร์เบอร์กริง ประเทศเยอรมนี ชมรถแข่งในตระกูล GR หลากรุ่น ที่ใช้ลงแข่งในรายการเวิลด์คลาสและระดับประเทศ, สำรวจพื้นที่ Carbon Neutral ที่จะทำให้คุณได้รู้จักกระบวนการผลิต E-Fuel ที่ช่วยสร้างสมดุลความเป็นกลางทางคาร์บอน และสัมผัสรถตัวจริง Toyota Yaris Carbon Neutral Fuel รถแข่งที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมเอาใจสายแต่งรถพบขบวนรถโตโยต้าแต่งหล่อแต่งซิ่งที่พร้อมใจมาโชว์ตัว, กิจกรรมประกวดคอสเพลย์, กิจกรรม Music Space ที่เปิดพื้นที่ให้วงดนตรีจากน้องๆนักเรียน นักศึกษาในภูเก็ตมาร่วมโชว์ไปด้วยกัน เต็มอิ่มกับกิจกรรมความบันเทิงทั้งมีทแอนด์กรี๊ดกับดารานักแข่ง Toyota Racing Star Team มิย่า ทองเจือ และปังปอนด์ อัครวุฒิ สนุกกับ 3 คนดัง พลอย ชมพู, เจ้าขุน และซานิ ที่พร้อมใจมาร่วมสร้างสีสันในหลายกิจกรรมและโชว์มินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนๆ ให้ฟินกันเต็มที่ ก่อนปิดท้ายความสนุกด้วยคอนเสิร์ตของวง MEAN



​สำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” สนามที่ 3 จะยกขบวนความมันส์ไปกันต่อในวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่ Facebook : Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand, Instagram: TGRthailand, TikTok: tgr.thailand