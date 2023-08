“เทรนเนอร์เก” ครูมวยชื่อดังระดับโลก ออกมาเปิดเผยมุมมอง ต่อไฟต์หยุดโลกที่ทุกคนรอคอย ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ที่จะขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งที่สอง พบกับอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน”

ได้รับความสนใจไปทั่วโลก สำหรับโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรก ของสองสุดยอดนักมวยไทยแห่งยุคระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่สอง พบกับอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน อย่าง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ในศึก ONE Fight Night 15 วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66

สำหรับทาง “ตะวันฉาย” ผ่านการป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา แบบไม่ยากเย็นนัก ด้วยการเตะขาชนะทีเคโอ “จามาล ยูซูพอฟ” ไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 49 วินาที ของยกแรก ก่อนจะข้ามสายไปชิมลางคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา และสามารถประเดิมเก็บชัยชนะไปได้อย่างงดงามจากการหวดแข้งซ้ายบันลือโลก โจมตีเข้าที่แขนของคู่ชกอย่าง “ดาวิต คิเรีย” นับครั้งไม่ถ้วน จนทำให้จอมเก๋าจากจอร์เจียถึงกับสู้ต่อไม่ไหว เอาชนะทีเคโอไปในยกที่สาม

ขณะที่ “ซุปเปอร์บอน” หลังพลาดท่าหล่นบัลลังก์จากการพ่าย “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ก็สามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จในไฟต์กู้ศรัทธาที่ปะทะกับ “ไทฟุน ออสแคน” ในศึก ONE Fight Night 11 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยการใช้ลูกเก่งเตะก้านคอเข้าเต็มกราม ส่งจอมบู๊ชาวดัตช์-ตุรกี ลงไปนอนชนิดไม่ต้องนับให้เสียเวลา เอาชนะน็อกไปได้ในช่วงกลางยกที่สอง สามารถเรียกศรัทธาจากแฟนกีฬากลับมาได้อีกครั้ง

โดยล่าสุดทาง “เทรนเนอร์เก” ครูมวยชื่อดังระดับโลกและเทรนเนอร์คู่ใจของ “ซุปเปอร์บอน” ได้ออกมาให้ความเห็นถึงไฟต์หยุดโลก “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” โดยมองว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่ทั้งสองคนจะต้องโคจรมาเจอกัน พร้อมแสดงความมั่นใจว่าไฟต์นี้จะออกมาสนุกถูกใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างแน่นอน

“ดีใจครับที่ ซุปเปอร์บอน ได้โอกาสชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย ตอนนี้ น้องกัน (ตะวันฉาย) ก็ถือว่าสดมาก ฟอร์มกำลังมาแรง และน้ำหนักก็เต็มเวตของรุ่นนี้แล้ว ส่วน ซุปเปอร์บอน ก็เจอมวยซ้ายบ่อย ไม่ใช่ปัญหาครับ เขามีประสบการณ์ต่อยมวยไทยมาเยอะ เพียงแต่ว่าเว้นระยะไปนานหน่อย ไฟต์นี้ก็ต้องซ้อมให้หนัก เตรียมตัวให้ดี และที่สำคัญคือนวมเล็กด้วย ซึ่งมันเป็นปัญหาให้กับทุกคนอยู่แล้ว ก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นครับ”

“ผมเชื่อว่าไฟต์นี้จะออกมาสนุกครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย ยังไงก็คนไทยด้วยกัน แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ”