สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (พีเอฟเอ) ประกาศรายชื่อ 6 ผู้ท้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2023 โดยมี เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และบูกาโย ซากา แนวรุก อาร์เซนอล นำทัพติดโผ

โดยสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (พีเอฟเอ) เปิดโผ 6 แข้งที่มีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2023 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยผ่านการโหวตจากเพื่อนร่วมอาชีพ

PFA Players’ Player of the Year nominees. 🏆

The top 6, voted by the players 👏

🔵 @KevinDeBruyne

🔵 @ErlingHaaland

⚪️ @HKane

🔴 Martin Ødegaard

🔴 @BukayoSaka87

🔵 John Stones#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/hkPNfJGYhF

