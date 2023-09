โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต – เข้าสู่ครึ่งทางของความเร้าใจใน “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 : MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road” สนาม 3 โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมี มิย่า ทองเจือ และปังปอนด์–อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขัน ไฮไลต์ความมันส์สนามนี้ 2 นักแข่งทีมดารามิย่า และ ปังปอนด์ แรงได้ใจขึ้นโพเดียมรับรางวัลทั้งคู่

มันส์กันต่อให้สนามช้างฯ สะเทือนไปกับการแข่งขันวันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023” สนาม 3 เพื่อค้นหานักแข่งยอดฝีมือและพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าใน 4 รุ่นการแข่งขัน ลงสนามในรุ่นแรกกับ ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ รวมนักแข่งสาวทั้งมือสมัครเล่น นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม “มิย่า ทองเจือ” และนักแข่งอินฟลูเอนเซอร์พร้อมไอดอลคนดัง สนามนี้ไม่ทิ้งลายความดุดันและปราดเปรียวในการขับ จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3, อันดับ 2 คือ สาวิตรี กวางแก้ว จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร จากทีม Smile Nexzter Ruk Service Racing Team, อันดับ 4 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service และอันดับ 5 คือ มิย่า ทองเจือ จากทีม Toyota Racing Star Team

มาต่อกันในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ สนามนี้ลงแข่งขันพร้อมกันคับคั่ง มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีมลงสนาม และ ซิดนีย์–ศริทธนา มิตรอารี ด้วยรถ Toyota Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel รถแข่งเพียงคันเดียวที่นำร่องการใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ใส่กันไม่ยั้งเดือดกันตั้งแต่รอบที่ 3 และมีจุดเปลี่ยนหลายครั้ง ก่อนจบไปแบบสุดมันส์ ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3 , อันดับ 2 คือ ไอตั้น อัษฎาธร จากทีม Lin Motorsport , อันดับ 3 คือ ปังปอนด์ อัครวุฒิ จากทีม Toyota Racing Star Team, อันดับ 4 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ จากทีม HC by Sittipol และอันดับ 5 คือ บุญโชค ถิรธารากร จากทีม Nexzter HGR Racing Team by Pakin

ลุ้นต่อในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service, อันดับ 2 คือ จุนอิจิ คิมุระ และอันดับ 3 คือ นิรุทธ์ สุจริต

ปิดท้ายด้วยรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ การแข่งขันของนักขับรุ่นใหญ่เจนสนาม ที่สมรรถนะรถเหมือนกัน ต่างกันที่ลีลาและชั้นเชิงของนักขับสาดพลังกันเต็มที่จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ จากทีม YK Motorsport , อันดับ 2 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team , อันดับ 3 คือ ทยาพล คงสุวรรณ, อันดับ 4 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ จากทีม Nexzter Rest Club Singha Sittipol และอันดับ 5 คือ เคนทาโร่ ชิบะ จากทีม ORC Racing

สำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” สนามที่ 4 จะยกขบวนขึ้นเหนือไปม่วนไปมันส์กันต่อแบบครบเครื่องทั้งความตื่นเต้นการแข่งขัน และจัดเต็มความบันเทิงทั้งใกล้ชิดกับนักแข่งดารา อินฟลูเอ็นเซอร์คนดัง ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ แฟนๆ ติดตามข่าวสารความสนุกเร้าใจที่ Facebook : Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand, Instagram: TGRthailand, TikTok: tgr.thailand