โตโยต้า กาซู – “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถสุดแกร่งดีกรีแชมป์โลก 4 ปีซ้อนในมาราธอนระดับโลก 24 ชม.นูร์เบอร์กริง ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทีมนักแข่งชุดใหญ่ลุยมาราธอนทางเรียบ “IDEMITSU SUPER ENDURANCE SOUTHEAST ASIA TROPHY 2023” ประเดิม 2 เรซ เปิดฤดูกาล จัดรถแข่งตัวฉกาจ และรถรุ่นใหม่ ไฮไลต์กับ 2 รถแข่ง e-fuel รถยนต์พลังงานสะอาดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องลงสู้ศึกความอึด ท็อปฟอร์มรับธงหมากรุกคว้าอันดับ 1-2-3-4-5 เหมาโพเดียมแบบ Overall และแชมป์อันดับ 1 รุ่น D2 -D3 และ Lady One Make Race ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ลงสนาม Super Endurance ในเรซ 1-2 ด้วยการผนึกกำลังของนักแข่งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ของทีม 16 ชีวิต 8 คัน ใน 4 รุ่นการแข่งขัน คือ รุ่น 4WD-D2-D3-และ Lady One Make Race อีเว้นท์นี้แบ่งการแข่งขันเป็น 2 เรซ โดยในเรซแรก วิ่งรวม 200 นาที และเรซ 2 อีก 400 นาที รวมระยะเวลาการวิ่ง 600 นาที ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุให้ได้พิสูจน์ความแกร่ง อึด ทน ของทั้งรถและคนจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์

โดยรุ่น Division 2 โตโยต้า กาซูฯ ใช้รถ Toyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring ดีกรีรถแชมป์โลก 24ชม.นูร์เบอร์กริง เยอรมนี รถหมายเลข 220 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์และ เฉิน เจี้ยน หงส์ ทำผลงานดีสุดรับอันดับ 1 ของรุ่นและแบบ Overall รถหมายเลข 219 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ มานัต กุละปาลานนท์ ทำผลงานดีสุดทั้ง 2 เรซ คว้าอันดับ 2 ของรุ่นและแบบ Overall, ด้านรถ Toyota FT86 รถหมายเลข 222 ขับโดย เคนทาโร่ ซึจิโทริ, นาโอกิ คาวามูระ และเคนทาโร่ ทำผลงานดีสุดจบอันดับ 3 ของรุ่นและแบบ Overall รถหมายเลข 221 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ทำผลงานดีสุดในอันดับ 4 ของรุ่นและแบบ Overall

ด้าน Division 3 ส่งรถ E-fuel รถยนต์พลังงานสะอาดที่ทีมฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องลงสนาม โดย รถ Yaris Turbo E-Fuel หมายเลข 323 ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ นำรถพลัง E-fuel คว้าอันดับ 1 ทั้ง 2 เรซ และอันดับ 5 แบบ Overall และรถยนต์ Collora Altis GR Sport E-Fuel หมายเลข 337 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, เคนทาโร่ ชิบะ และทิพวรรณ ภู่ระยับ ทำผลงานดีสุดอันดับ 3 ของรุ่น และอันดับ 9 แบบOverall

สุดท้ายกับรุ่น Lady One Make Race ด้วยรถยนต์ Yaris Ativ One Make Race หมายเลข 89 ขับโดย กิตติยา สมิตชาติ, ทิพวรรณ ภู่ระยับ และ มิย่า ทองเจือ ที่ลงสนามขับ Super Endurance เป็นครั้งแรก จบการแข่งขันอันดับ 1 ของรุ่นทั้ง 2 เรซ และอันดับ 30 แบบOverall

โดยรุ่น 4WD เป็นการเปิดตัวลงสนามแข่งครั้งแรกของรถ GR Yaris หมายเลข 19 โดยการขับของ สุทธิพงศ์ สมิตชาติ,กรัณฑ์ ศุภพงษ์, มานัต กุละปาลานนท์ และ เคนทาโร่ ชิบะ ไม่จบการแข่งขันเนื่องจากรถเกิดปัญหา

หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ เผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันว่า “ปีนี้การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 3 เรซ ทุกทีมต้องวางแผนทั้งตัวรถ นักแข่ง และทีมงานให้พร้อมตามรูปแบบของเกม สำหรับผมเป้าหมายหลักคือ รถทุกคันต้องจบการแข่งขัน ระหว่างทางอาจเจออุปสรรคและปัญหาแต่ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญและความร่วมมือกันของทุกคน ก็ทำให้ทีมจบการแข่งขันได้อย่างดีและขึ้นโพเดียมรับ 5 อันดับในแบบ Overall และแชมป์อีก 3 รุ่น ซึ่งครั้งนี้เราได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้และวางแผนเกมการแข่งในเรซสุดท้ายที่จะแข่งกันต่อเนื่อง 600 นาที ในช่วงธันวาคม และยังนำไปต่อยอดกับการพัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นไป ตามเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ของ บ.โตโยต้าฯ พวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาเชียร์และติดตามพวกเราด้วยครับ”

สำหรับ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” มีแพลนแข่งขันต่อในรายการ Thailand Super Series กับการร่วมเป็นซัพพอร์ตเรซอีเว้นท์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกปีที่ 2 ของ “FORMULA1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023” ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ สนามมารีน่า เบย์ สตรีท เซอร์กิต ประเทศสิงคโปร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: ToyotaGazooRacingTeamThailand