องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (พีจีเอ็มโอแอล) ได้เผยแพร่เสียงสนทนาของผู้ตัดสินในจังหวะที่ไม่ให้ลูกยิงของ หลุยส์ ดิอาซ แนวรุก ลิเวอร์พูล ทั้งๆ ที่ไม่ล้ำหน้าในเกมพ่าย ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ โดยแสดงให้เห็นว่า เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคล พร้อมชี้เป็นบทเรียนสำหรับอนาคต

โดยเกมพรีเมียร์ลีกที่ ลิเวอร์พูล ซึ่งเหลือผู้เล่น 9 คนบุกปราชัย ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 1-2 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. วีเออาร์ทำพลาดด้วยที่ไม่เปลี่ยนคำตัดสินลูกยิงของ หลุยส์ ดิอาซ ซึ่งทีแรกถูกเป่าว่าล้ำหน้า ทั้งๆ ที่เจ้าตัวยังอยู่ในไลน์ นอกจากนี้ “หงส์แดง” ยังมีผู้เล่นได้ใบแดง 2 คนด้วย

จากนั้น พีจีเอ็มโอแอล ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่เกิดขึ้น โดยบอกว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์อันเนื่องมาจากทีมงานสื่อสารกันไม่ดี ทว่า ลิเวอร์พูล ได้แถลงตอบโต้โดยระบุ เป็นความผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ และจะพยายามแก้ปัญหาในเรื่องนี้ พร้อมได้ขอคลิปเสียงสนทนาของผู้ตัดสินในจังหวะที่ไม่ให้ประตูลูกยิง ดิอาซ

‘I can’t do anything, I can’t do anything’

‘You’re happy with that? – yeah!’

This is a disgrace. pic.twitter.com/yL98e22nvc

