เลดี้ แคธี เฟอร์กูสัน ภรรยาของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ตำนานกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 84 ปี ขณะที่ “ปีศาจแดง” แถลงการณ์ร่วมอาลัย

โดย เลดี้ แคธี เฟอร์กูสัน ครองชีวิตคู่กับ เซอร์ อเล็กซ์ บรมกุนซือ แมนฯ ยูไนเต็ด มาตั้งแต่ปี 1966 โดยทั้งคู่พบกันระหว่างทำงานที่โรงงานพิมพ์ดีด และทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน 3 คน

ทว่าล่าสุด 6 ต.ค. ครอบครัว เฟอร์กูสัน ยืนยันข่าวกับ “พีเอ” ว่า เลดี้ แคธี ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 84 ปี “เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องยืนยันการจากไปของเลดี้ เคธี เฟอร์กูสัน เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) ซึ่งใช้ชีวิตโดยมีสามีของเธอ ลูกชาย 3 คน น้องสาว 2 คน หลาน 12 คน และเหลน 1 คน”

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023