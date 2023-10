เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ระบุว่า เขาจะไม่อธิบายอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจบเกมที่ ไคล์ วอล์กเกอร์ กับ เออร์ลิง ฮาลันด์ มีการปะทะเดือดกับสต๊าฟของ อาร์เซนอล แม้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

หลังเกมที่ แมนฯ ซิตี้ บุกพ่าย อาร์เซนอล 0-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก คู่บิ๊กแมตช์เมื่อวันที่ 8 ต.ค. เกิดเหตุการณ์ที่ ไคล์ วอล์คเกอร์ กับ เออร์ลิง ฮาลันด์ 2 แข้ง “เรือใบสีฟ้า” มีการทะเลาะกับ นิโคลัส โจเวอร์ โค้ชลูกตั้งเตะของ “ปืนใหญ่” ซึ่งเคยอยู่กับ แมนฯ ซิตี้ ด้วย

Haaland was so rattled by Saliba he decided to pick a fight with Nicolas Jover after the final whistle 😂 pic.twitter.com/WEgdUV49XR

— Le African Gooner (@leafricangooner) October 8, 2023