โตโยต้า กาซู – จัดเต็มความมันส์พร้อมแสงสีสุดตื่นตาสำหรับ “TOYOTA Gazoo Racing Motorsport 2023 : MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road” สนามที่ 4 ในรูปแบบไนท์เฟสติวัล โดยมี นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี มิย่า ทองเจือ และปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งและเซเลบริตี้คนดังร่วมงาน

สู้กันดุเดือดจนมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายในสนามที่ 4 ของการแข่งขันโตโยต้าวันเมคเรซยอดนิยม โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023 ครั้งนี้ยกขบวนนักแข่งขึ้นเหนือค้นหานักแข่งฝีมือดีและพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าให้ประจักษ์ใน 4 รุ่นการแข่งขัน ในสนามรูปแบบสตรีทเซอร์กิต เริ่มจากรุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ ที่มีนักแข่งสาว “มิย่า ทองเจือ” สังกัดโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม และนักแข่งสาวสวยร่วมประชันฝีมือ จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3, อันดับ 2 คือ อลิสา ขุนแขวง จากทีม BBMP MOTORSPORT, อันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service, อันดับ 4 คือ สาวิตรี กวางแก้ว จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team และอันดับ 5 คือ ณัฏฐวลัญช์ แสนสุข จากทีม KUROKI RACING

ต่อกันในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ลงแข่งพร้อมกันคับคั่ง มี “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีมลงสนาม และ ซิดนีย์-ศริทธนา มิตรอารี ที่ใช้รถ TOYOTA Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel รถแข่งเพียงคันเดียวที่นำร่องการใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต แข่งกันสุดเดือดหลังออกสตาร์ทได้ไม่นานก็เป็นการขับเคี่ยวของนักแข่งหัวขบวนระหว่าง ปังปอนด์ อัครวุฒิ และโรเตอร์ ทองเจือ สู้กันสุดเดือดไล่จี้บี้กันทุกโค้งจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์ อันดับ 1 คือ ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก TOYOTA Racing Star Team ฉลองแชมป์แรกของตัวเองได้สำเร็จ, อันดับ 2 คือ โรเตอร์ ทองเจือ จากทีม PTT LUBRICANTS Team Jib Online, อันดับ 3 คือ ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 4 คือ ศริทธนา มิตรอารี จากทีม Toyota Gazoo Racing Academy และอันดับ 5 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ จากทีม HC by Sittipol

ลุ้นต่อในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา, อันดับ 2 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team by Vanguard Garage และอันดับ 3 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service

ปิดท้ายด้วยรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่รวมนักขับรุ่นใหญ่เจนสนาม ใส่กันไม่ยั้งจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ ทยาพล คงสุวรรณ, อันดับ 3 คือ เคนทาโร่ ชิบะ จากทีม ORC Racing, อันดับ 4 คือ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา จากทีม Nexzter Gulf oil Thailand และอันดับ 5 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ จากทีม YK Motorsport

โดยหลังจบการแข่งขันสนามที่ 4 นักแข่งที่มีคะแนนสะสมสูงสุดอันดับ 1 และ 2 ของทั้ง 4 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วยรุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ, ยาริส วันเมคเรซ, ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ และ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกับ TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand แข่งขันในรายการเอ็นดูรานซ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “IDEMITSU SUPER ENDURANCE SOUTHEAST ASIA TROPHY 2023” ในเรซที่ 3 ของการแข่งรถยนต์ทางเรียบรูปแบบมาราธอนยาวนาน 600 นาที ในวันที่ 22-23 ธันวาคม ที่สนามช้างฯ บุรีรัมย์

นอกจากการแข่งขันวันเมคเรซสุดเดือด ยังมีกิจกรรมความบันเทิงแบบจัดเต็มในรูปแบบไนท์เฟสติวัลให้แฟนๆได้ร่วมสนุกทั้งร่วมชิดใกล้กระทบไหล่ศิลปิน ชมโชว์พิเศษของนักแสดงคนดังที่ร่วมงาน นำโดย มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์ อัครวุฒิ, เซย่า ทองเจือ, วอร์ วนรัตน์, คริส พีรวัส, แจ็คแฟนฉัน และ พลอยชมพู ตื่นตากับโชว์รถ Super Car ของทีมใหญ่ดีกรีแชมป์โลก TOYOTA Gazoo Racing team Thailand ลุ้นติดขอบสนามกับดริฟต์สุดมันส์จากนักดริฟต์มือโปร ตามติดเทคโนโลยีรถยนต์โตโยต้ากับการพัฒนาบนเส้นทางของความเป็นกลางทางคาร์บอน



สำหรับกิจกรรม “TOYATO Gazoo Racing Motorsport 2023” สนามที่ 5 จะไปปิดท้ายฤดูกาลเพื่อค้นหา CHAMP OF THE YEAR ที่คว้าถ้วยแชมป์ประจำปีในสนามตัดสิน และลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ประจำปีในรุ่นโคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ เพื่อรับสิทธิ์เข้าสังกัดเป็นนักแข่ง TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand ประจำปี 2024 ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ มาร่วมเชียร์ติดตามการแข่งขันและกิจกรรมที่ Facebook : Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand, Instagram: TGRthailand, TikTok: TGR.Thailand