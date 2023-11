โมฮาเหม็ด ซาลาห์ แนวรุกทีมชาติอียิปต์เฉียดโดนแฟนบอลทำร้ายถึงในสนามเกมที่บุกชนะ เซียร์ราลีโอน 2-0 เกมคัดบอลโลก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในข่วงท้ายเกมของแมตช์ที่ อียิปต์ เอาชนะ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเหลือผู้เล่น 9 คน 2-0 ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา วันที่ 19 พ.ย. เมื่อมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาในสนามโดยพุ่งเข้ามาหาตัวของนักเตะทีมชาติอียิปต์ รวมถึงซาลาห์

🚨🎥| Liverpool’s Mohamed Salah almost gets attacked by opposition fans who ran into the pitch during the match, Sierra Leone vs Egypt. 😦

pic.twitter.com/9xGOOCDinN

