Supersports ผนึกกำลัง “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ จัดกิจกรรม “Supersports Tennis Clinic with Tammy” ติวเข้มเทคนิคการเล่นเทนนิสให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมืออาชีพด้วยความเข้มข้น ปลื้มกระแสตอบรับดีมาก

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ผู้บริหารร้าน “Supersports” ร้านค้าปลีกสินค้ากีฬาชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทย ผนึกกำลังกับ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และอันดับ 19 ของโลก จัดกิจกรรม “Supersports Tennis Clinic with Tammy” ติวเข้มเทคนิคการเล่นเทนนิสให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ณ สนามเทนนิส Crystal Sport ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม “Supersports Tennis Clinic with Tammy” ได้รับการสนับสนุนจาก Supersports, Asics, Babolat และ 100 Plus โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธีระวัฒน์ จูงหัตถการสาธิต Head of Merchandise performance footwear บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด , คุณตฤณ ธนากิตติวรา Country Manager เอสิกส์ ประเทศไทย และคุณหนูพลอย มัศยามาศ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แรคเก็ต สปอร์ต จำกัด ผู้แทนจำหน่าย Babolat ประเทศไทย เข้าร่วมภายในกิจกรรมด้วย

“Supersports Tennis Clinic with Tammy” แบ่งกิจกรรมออกเป็น ช่วงแรกกิจกรรมเข้าสนามช่วง “Great Footwork Drill helps better Tennis Fundamental” ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องฟุตเวิร์กที่ดีจะช่วยให้พื้นฐานการเล่นเทนนิสได้ดีขึ้น ตามด้วยกิจกรรม Warm Up, Footwork Sessons, Agility Drills อบอุ่นร่างกายก่อนฝึกซ้อมในเรื่องฟุตเวิร์ก และการฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ด้วยความคล่องตัว

จากนั้นเป็นกิจกรรมเข้าสนามช่วง “Tennis Fundamental” – Tennis Correct Basic (Ground Stoke, Volley, Serve and Tactics) เป็นเรื่องพื้นฐานการเล่นเทนนิสด้วยเบสิคที่ถูกต้อง ทั้งกราวน์ สโตรก, วอลเลย์, เสิร์ฟ และแทคติก ก่อนเข้าสู่กิจกรรม “Tennis Fun Games and Match with Coach Tammy” การลงแมตช์ร่วมกับ “โค้ชแทมมี่”​ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และเล่นเกมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

นายธีระวัฒน์ จูงหัตถการสาธิต Head of Merchandise performance footwear บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า เรามองเห็นทุกกีฬามีความสำคัญ เพราะด้วยทาง Supersports เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาครอบคลุมทุกประเภท การจัดกิจกรรมเทนนิสคลินิกครั้งนี้ มองเห็นว่าเป็นจุดสำคัญในการมอบโอกาสพิเศษให้ลูกค้าได้มาเสริมสร้างทักษะการเล่นเทนนิส และได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางทีมโค้ช และนักกีฬาชั้นนำของประเทศ รวมทั้งได้ลองอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กับทางโค้ชแทมมี่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายธุรกิจต่อ ๆ ไป กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มลูกค้ารวมถึงคนรักการออกกำลังกายเห็นภาพของกิจกรรมกีฬาเหล่านี้เยอะขึ้น ตอกย้ำนโยบายของ Supersports ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีและอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเล่นกีฬากันเป็นประจำ หาเวลาว่างในช่ววันเสาร์-อาทิตย์มาออกกำลังกาย

“และะในปีนี้เราทำกิจกรรมหลายประเภทกีฬา ไม่ว่าจะเป็น รันนิ่ง ฟุตบอล และเทนนิส โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่เราโฟกัสกีฬาเทนนิส จึงได้ร่วมกับทางคุณแทมมี่ในการจัดกิจกรรมขึ้นมา ผลตอบรับตรงนี้ ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ลูกค้าได้เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในความสนุกของกีฬาเยอะมาก ดังนั้น ในปีหน้าจะยังมีกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อเนื่องไปอีก ทั้ง รันนิ่ง ฟุตบอล และเทนนิส รวมทั้งจะขยายไปกีฬาอื่น ๆ ด้วย” นายธีระวัฒน์ กล่าว

ขณะที่ แทมมารีน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง Supersports, Asics, Babolat และ 100 Plus ที่ทำให้มีกิจกรรมครั้งนี้ และได้มีโอกาสมาเจอคนรักกีฬาเทนนิสจริง ๆ ทั้งกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มเยาวชนด้วย ซึ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน อาจไม่เยอะมาก แต่เป็นจำนวนที่กำลังดีในการสอนเทคนิคการเล่นแต้มให้มีความเข้มข้น หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้เน้นเรื่องเบสิค เพราะในการตีเทนนิส ต้องเน้นความสัมพันธ์ ทั้งมือเท้าตา การอ่านวิถีบอล ฟุตเวิร์ก การตีให้ถูกต้อง และมีความแน่นอน รวมทั้งเสริมเรื่องของแทคติกเพิ่มเติม

“กิจกรรมนี้ มีคนรักเทนนิสให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เราต้องรับจำนวนที่พอเหมาะเพราะว่าอยากให้การเรียนการสอนมีความเข้มข้นจริง ๆ ซึ่งแทมมี่มองว่าตอนนี้วงการเทนนิสเรามีความตื่นตัวในหลาย ๆ กลุ่มวัย ทั้งเยาวชน นักศึกษา วัยทำงาน จนถึงรุ่นพี่ ๆ สูงอายุด้วย มีจัดแข่งขันทุกสัปดาห์เลย ก็ดีใจที่เทนนิสได้กลับมาตื่นตัว และก็หวังว่าเราจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของเราก้าวขึ้นมา และได้ไปแข่งรายการระดับแกรนด์สแลมในนามประเทศไทย” แทมมี่กล่าวปิดท้าย.