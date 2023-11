คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าซูเปอร์สตาร์ อัล-นาสเซอร์ โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการบอกกับผู้ตัดสินว่าจังหวะที่เขาโดนเตะล้มในกรอบเขตโทษนั้นไม่สมควรเป็นจุดโทษ แม้เชิ้ตดำจะเป่าให้แล้วก็ตามในเกม เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 2 ของเกมระหว่าง อัล-นาสเซอร์ จากซาอุดีอาระเบีย เปิดบ้านพบกับ เปอร์เซโปลิส จากอิหร่าน ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่มอี วันที่ 27 พ.ย. เมื่อ โรนัลโด ถูกแข้งทีมเยือนสกัดล้มในกรอบเขตโทษ และหม่า หนิง ผู้ตัดสินจากจีนก็ชี้ให้เป็นจุดโทษทันที

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀

Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ

