ก้องธรณี ส.สมหมาย เปิดใจฝันเป็นจริง หลังสามารถคว้าสัญญา ONE ใหญ่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท ได้สำเร็จ

ก้องธรณี ส.สมหมาย แลกอาวุธดุเดือดก่อนเอาชนะคะแนน จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ในมวยไทย แคตช์เวต 126 ปอนด์ ในกติกา มวยไทย ศึกมวย ONE รายการ ONE ฟรายเดย์ ไฟต์ 58 หรือ ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับรับสัญญาเข้าสู่ ONE รายการใหญ่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท

หลังจบการแข่งขัน ก้องธรณี เปิดใจกับทีมข่าวสดกีฬาว่า การคว้าสัญญาไปแข่งขัน ONE Championship (one ใหญ่) คือความฝันสูงสุด ที่ผ่านมาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ผมชนะติดต่อกันมา 6 นัดรวด คิดเพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด วันนี้ฝันเป็นจริงแล้ว แต่การขึ้นไปชก one ใหญ่ มาตรฐานสูง หลังจากนี้คงต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้สมกับที่ บอสชาตรี ให้โอกาส