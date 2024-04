ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกวัน แชมเปียนชิพ คอนเฟิร์มว่าคู่ของ โจนาธาน กับ พระจันทร์ฉาย ที่ต้องยกเลิกไป จะกลับมาจัดชิงแชมป์ว่าง เดือนหน้าแน่นอน

หลังจาก ONE ลุมพินี 58 คู่ รองของรายการ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ชาวอิตาลี – แคนาดาพลาด ไม่สามารถขึ้นชกกับ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน ได้ เนื่องจากไม่สามารถทำค่าน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นเหตุให้ไฟต์นี้ถูกยกเลิก และส่งให้ผลเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต มีสถานะเป็นแชมป์ว่างในตอนนี้

ล่าสุด ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกวัน แชมเปียนชิพ ออกมาเปิดเผยว่า เสียดายมากที่เขาไม่ได้ขึ้นชกวันนี้ ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ใจจริงวันนี้อยากให้ขึ้นชก แต่ โจนาธาน ดิ เบลลา เขาบอกว่าเขาไม่สบาย เขาไปโรงพยาบาล ทำให้ตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ว่างลง แน่นอนว่าคู่นี้แฟนมวยให้ความสนใจมากอยากจะให้เกิดขึ้น ดังนั้นผมคิดว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ในเดือนหน้าผมจะจัดไฟต์ โจนาธาน ดิ เบลลา ขึ้นชกกับ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย แต่เป็นการชกชิงแชมป์ว่าง คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักมวยด้วยว่าจะขึ้นชกได้หรือไม่

“ส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้ทั้ง โจนาธาน ดิ เบลลา กับ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย ฟิตมากๆ พร้อมที่จะขึ้นชก เขาซ้อมมาหนักเพื่อขึ้นชกไฟต์นี้ เพียงแต่หลังจากนี้ต้องรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมขึ้นชกร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้น