คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้า อัล-นาสเซอร์ ฉุนขาดจนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการง้างหมัดใส่ผู้ตัดสินหลังโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมพ่าย อัล-ฮิลัล เกมซาอุดี ซูเปอร์ คัพ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาที 86 ของเกมที่ อัล-นาสเซอร์ พบกับ อัล-ฮิลัล ฟุตบอลซาอุดี ซูเปอร์ คัพ รอบรองชนะเลิศ หลัง โรนัลโด ไปเล่นนอกเกมใส่นักเตะของ อัล-ฮิลัล ซึ่งผู้ตัดสินไม่ลังเลที่จะให้ใบแดง “ซีอาร์ เซเว่น”

จากเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับแข้งวัย 39 ปีเป็นอย่างมาก และเจ้าตัวถึงกับชูกกำปั้นจะต่อยกรรมการ ทว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยหมัดออกไป ก่อนจะเดินออกจากสนามด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว

Ronaldo tried to punch the referee after he was showed a red card 😳pic.twitter.com/XlIWDjqcWq

