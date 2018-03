“ริกะ-ครูตอง” นำทีมห้ำหั่นศึก ONE: IRON WILL

20 มีนาคม 2561, กรุงเทพฯ ประเทศไทย : ONE Championship ทัวร์นาเมนต์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย พร้อมแล้วสำหรับการกลับมาเปิดสังเวียนที่เมืองไทยในปี 2018 ซึ่งงานนี้สื่อมวลชนจะได้พบปะกับเหล่านักกีฬาชาวไทยที่พร้อมประจัญบานบนสังเวียนแห่งนี้ ในงาน Open Workout รายการ ONE: IRON WILL ที่ Bangkok Fight Lab วันอังคารที่ 20 มีนาคมนี้ นำโดย

ชนนภัทร วิรัชชัย, เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค, ริกะ อิชิเกะ และ กฤษดา คงศรีชาย สุดยอดนักกีฬาชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

อดีตแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวทของรายการ ONE Championship “ครูรงค์” เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก อดีตแชมป์มวยไทยอาชีพลุมพินี 3 สมัย เจ้าของสถิติอันน่าเกรงขาม ชนะ 282 ไฟต์ แพ้ 65 เสมอ 3 ผู้ผันตัวมาสู่เวทีกรงเหล็ก และฝากผลงานน่าจดจำชนะ 8 แพ้ 3 ในรายการนี้ เดชดำรงค์ มีทักษะการต่อสู้ไม่ธรรมดาทั้งสไตล์การรุกเข้าไปจับคู่ต่อสู้และเทคดาวน์ลงพื้นอย่างรวดเร็ว พร้อมยังสามารถพลิกแพลงการต่อสู้รูปแบบต่างๆบนเวทีได้เป็นอย่างดี และการต่อสู้ครั้งใหม่นี้ “ครูรงค์” พร้อมงัดประสบการณ์บนสังเวียนนักสู้อาชีพตลอด 25 ปี เข้าต่อกรกับ Jeremy Miado คู่แข่งรายใหม่ต่อหน้ากองเชียร์ในบ้าน

รายถัดมา “วันชิน” ชนนภัทร วิรัชชัย อีกหนึ่งนักกีฬาหนุ่มแถวหน้าของเมืองไทย ที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีไม้ลายมือน่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งของรายการ จากความสามารถที่สร้างสรรค์ลีลาการต่อสู้ในรูปแบบของตัวเองได้อย่างครบเครื่องทั้งรุกและรับ ผสมผสานสไตล์ของมวยไทย, มวยปล้ำ และ บราซิเลียน ยิวยิตสู ภายใต้การเทรนของค่ายไทเกอร์มวยไทย และ บางกอก ไฟต์ แล็บ ซึ่งการต่อสู้ครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึง เขาจะต้องเผชิญหน้ากับ Rahul Raju เพื่อทวงชัยชนะกลับมาสู่เกียรติประวัติอีกครั้ง

นักกีฬาสาวไทยหนึ่งเดียวของรายการนี้ ริกะ “ไทนี่ดอลล์” อิชิเกะ สาวน้อยวัย 28 ปี รุ่นอะตอมเวท อีกหนึ่งผลผลิตจากค่าย ไทเกอร์มวยไทย และ บางกอก ไฟต์ แล็บ เธอคือสาวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เริ่มต้นฝึกฝนกีฬามาร์เชียลอาร์ตตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ทั้ง ไอคิโด้ และ เทควันโด้ โดยมีแรงบันดาลใจคือคุณพ่อของเธอที่เคยสอนวิชายูโดในอดีต ริกะ อิชิเกะ เข้าสู่เวทีระดับอาชีพอย่างเต็มตัว ก่อนสร้างผลงานน่าประทับใจบนเวทีด้วยสไตล์การพิชิตคู่ต่อสู้ด้วยท่าจับและท่าล็อคที่แข็งแกร่ง ไฟต์ที่ผ่านมา ริกะ จัดการ Rome Trinidad ด้วยท่าซับมิชชั่นในยกที่สอง และครั้งนี้เธอก็กำลังมองถึงการคว้าชัยชนะ 2 ไฟต์ติดหลังมีคิวเจอกับนักกีฬาหน้าใหม่ Angelie Sabnal

สุดท้ายเป็นคิวของ กฤษดา คงศรีชาย จอมแกร่งแห่งรุ่นสตรอว์เวท เขาคือนักกีฬาดาวรุ่งที่เต็มไปด้วยลีลาและเทคนิคที่น่าตื่นตาตื่นใจคนหนึ่งของรายการ ONE Championship กฤษดา ขึ้นเวทีนี้ครั้งแรกที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 ก่อนจัดการน็อค Kev Hemmorlor แบบเทคนิคัล น็อคเอาท์ เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ขณะที่ไฟต์ล่าสุด “ดรีมแมน” ก็จัดการ Rabin Catalan ด้วยการน็อคเพียงแค่ยกแรกเช่นเดียวกัน สร้างชื่อชั้นให้แก่ตัวเองเป็นอย่างดี ส่วนเหยื่อรายต่อไปก็คือ Robin Catalan ที่หมายมั่นมาล้างแค้นให้แก่พี่น้องของตัวเองบนแผ่นดินไทย

