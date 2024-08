อาร์เซนอล ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศคว้าตัว มิเกล เมริโน กองกลางทีมชาติสเปนของ เรอัล โซเซียดาด มาเสริมทัพทางการด้วยสัญญา 4 ปีพร้อมออปชั่นขยายออกไปอีก 1 ปี

โดย อาร์เซนอล ล็อกเป้า เมริโน เป็นเป้าหมายเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้ทีมชาติสเปนในฟุตบอลยูโร 2024 ที่ผ่านมา

และหลังจากการเจรจาที่ยืดเยื้อทั้ง 2 สโมสรก็สามารถบรรลุข้อตกลงในดีลของ เมริโน กันได้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่เรื่องสัญญาส่วนตัวของนักเตะก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

Ready to achieve big things – together ❤️

Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p

— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024