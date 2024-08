กรุงเทพมาราธอน งานวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 35 พร้อมต้อนรับทัพนักวิ่งจากทุกมุมโลก ออกสตาร์ตพร้อมกันที่ถนนสนามไชย 17 พ.ย.

พล.ท.สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวมาราธอนประเพณีนานาชาติ “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 35” โดยมีผู้แทนกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนักวิ่งร่วมด้วย ที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อ 29 ส.ค.

พล.ท.สัมพันธ์ กล่าวว่า งานมหกรรมวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 22 พ.ย.2530 เป็นการจัดงานวิ่งมาราธอนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพมาราธอน ซึ่งเป็นงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2531 โดยได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี

กรุงเทพมาราธอนถือว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นที่สนใจของนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งนานาชาติกว่า 70 ประเทศทั่วโลก สำหรับการจัดในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. เป็นการจัดครั้งที่ 35 โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันอยู่บนถนนสนามไชย หน้าพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) และกระทรวงกลามโหม

ในปีนี้ยังคงมี 4 ประเภทและเส้นทางการแข่งขันยังคงเป็นเส้นทางเดิมที่ใช้เมื่อครั้งที่ 34 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางจาก AIMS และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. จึงได้ออกแบบเสื้อวิ่งประเภทมาราธอนให้ใช้โทนสีเหลืองและมีภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสาชิงช้า พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิมพ์ลงลายพื้นเสื้อวิ่งทุกประเภท

สำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้ออกแบบเน้นสัญลักษณ์ถึงความเป็นชาติไทยโดยนักวิ่ง 4 คนไม่ว่าประเภทใดก็ตามสามารถนำเหรียญมาประกอบต่อกันเป็นเหรียญวงกลมได้อย่างสวยงาม ปีนี้ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้เปิดช่องทางรับสมัครถึง 4 ช่องทางคือ สมัครโดยตรงที่สมาคม (www.bkkmarathon.com/race-register) และสมัครผ่าน Go To Race (www.gotorace.com), The Bravo (www.thebravo.run) และไทยรัน(race.thai.run/bangkokmarathon2024) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งที่สมัครผ่านทุกช่องทาง ผู้ที่สมัครแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะรับอุปกรณ์การวิ่งด้วยตัวเองหรือจะให้จัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

สำหรับปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดแข่งขันกรุงเทพมาราธอนที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการจัดงานได้นำมาศึกษาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามมากที่สุดโดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากทุกภาคส่วนและจากนักวิ่งชาวไทยและนานาชาติเพื่อร่วมกันสร้างตำนานงานวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยตลอดไป