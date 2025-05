เทศกาลวิ่งวิบาก ฝ่าด่านสุดหฤโหดเบอร์หนึ่งโลก Spartan Race Thailand เปิดฉากต้อนรับซีซั่นใหม่ สนามแรกมาแล้ว ในศึก 2025 Hua Hin Spartan Race Weekend and Hurricane Heat 4HR พร้อมให้กองทัพสปาร์ตัน ทดสอบความแกร่ง พิชิตสนามฝึกของทหาร ด้วยภูมิประเทศสุดโหด ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก หัวหิน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ณ Nonsi Hall โรงแรม The Kaset, Hua Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “Amazing Spartan Race Thailand 2025” สนามแรกของปี 2025 ในรายการ 2025 Hua Hin Spartan Race Weekend and Hurricane Heat 4HR ซึ่งเตรียมเปิดฉากสังเวียนให้กองทัพสปาร์ตันได้ประชันความแข็งแกร่งซีซั่นใหม่กัน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 นี้

ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายต้น ณ ระนอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ผู้แทนการตลาดภาคกลาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, พล.ต.เธียรทรรศน์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, นายนิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์, คุณสุวลี บัวแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายธณัท ปภพธนานนท์ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวมทั้ง นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO – RunRIO Thailand เจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race และ Tough Mudder ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย, Ms.Fusako Kasai International Race Director/Quality manager, Mr.Adam Redmond Krypteia, Hurricane Heat 4HR และตัวแทน Official Spartan Race Thailand Brand Ambassadors 2025 ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน 2025 Hua Hin Spartan Race Weekend and Hurricane Heat 4HR Presented ภายใต้ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ISUZU, Supersports, En-Theories, Tigerplast, aminoVITAL, Suunto, Meiji Anorma Cook, The Kaset และ Amari Hua Hin

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “Amazing Spartan Race Thailand 2025” สุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยจะเปิดฉากสนามแรกกับศึก “2025 Hua Hin Spartan Race Weekend and Hurricane Heat 4HR” รายการ“Honor Series” ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน

โดยจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภท Super 10K, Sprint 5K, Spartan Hurricane Heat 4HR และ Spartan Kids 0.8-3.2K ให้ได้เลือกแข่งขันกันแบบครบครัน “Amazing Spartan Race Thailand 2025” สนามแรกของปี 2025 มาแล้ว พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาสปาร์ตันที่เตรียมตัวกันมาพร้อมสำหรับบททดสอบของพละกำลัง ความอดทน และจิตใจนักสู้กับการแข่งขันวิ่งวิบากอันดับ 1 ของโลกกลับมาอีกครั้ง ยินดีต้อนรับซีซั่นใหม่สู่ “Hua Hin Spartan Race” สนามแรกของฤดูกาล 2025 ในประเทศไทย กับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร! ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่การแข่งขัน“Honor Series” จะจัดขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นสนามแห่งศักดิ์ศรีและความแข็งแกร่งที่ห้ามพลาด

สำหรับสนามแข่งขันจะเปิดให้ประลองความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจกัน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก หัวหิน เพื่อให้กองทัพสปาร์ตันได้ พิชิตสนามฝึกของทหาร ด้วยภูมิประเทศสุดโหด บรรยากาศแบบทหาร และพลังใจล้วนๆ รอคุณอยู่ โดยให้ทุกคนได้เลือกความท้าทายที่เหมาะกับคุณ ทั้งสายสปีด, สายอึด และสายจิตใจแกร่ง เลือกแข่งได้ทั้ง Super, Sprint, Hurricane Heat 4HR หรือ Kids Race มีให้ครบทุกสายเลยทีเดียว!

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางติดตามหน้าเพจ Spartan Race Thailand : https://www.facebook.com/share/1FjWQsVh7v/?mibextid=wwXIfr