ลิเวอร์พูล แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศเปิดตัว เจเรมี ฟริมปง แบ๊กขวา ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน และทีมชาติเนเธอร์แลนด์ มาร่วมทีมด้วยค่าฉีกสัญญา 35 ล้านยูโร และเซ็นสัญญายาว 5 ปี

โดย ฟริมปง เป็นเป้าหมายหลักของ ลิเวอร์พูล ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งแบ๊กขวาเพื่อมาแทนที่ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่ย้ายไปอยู่กับ เรอัล มาดริด

ที่ผ่านมามีรายงานว่า “หงส์แดง” บรรลุข้อตกลงกับดาวเตะวัย 24 ปีได้แล้ว และพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน 35 ล้านยูโร (ราว 1.3 พันล้านบาท)

"I play for Liverpool, you know. What more can I say?" ❤️ pic.twitter.com/Mn8ZefvGMz

