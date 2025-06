“บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE ประเทศไทย ออกมาเตือนแฟนชาวไทย ให้ระวังการหลอกลวงรูปแบบใหม่ โดยมิจฉาชีพใช้ AI สร้างภาพและคลิปปลอม แอบอ้างเป็นบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE เพื่อโปรโมตเว็บพนันผิดกฎหมาย

การกระทำนี้นอกจากจะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคคลที่ถูกแอบอ้างแล้ว ยังเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ และอาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินได้

จึงขอเตือนแฟนทุกท่านให้ใช้วิจารณญาณ ก่อนหลงเชื่อเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ หากไม่ใช่กิจกรรมจากเฟซบุ๊กแฟนเพจหลัก ONE Championship และ ONE Championship Thailand กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบ

ในรายการ ONE Podcast EP.12 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เตือนภัยถึงประเด็นที่มีเว็บพนันใช้ AI สร้างภาพและคลิปปลอม แอบอ้างเป็นบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE เพื่อโปรโมตเว็บพนันผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่า ONE ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเว็บพนันใด ๆ ทั้งสิ้น

“ล่าสุดเพิ่งมีการเอาคลิป พี่ชาตรี มาทำเป็น AI-generated แล้วทำให้เสมือนว่า พี่ชาตรี สนับสนุนเว็บพนันนี้และโปรโมตเว็บพนันนี้ ซึ่งบอกทุกคนเลยนะครับว่า วัน แชมเปียนชิพ พี่ชาตรี และคนของเรา ไม่โปรโมตเว็บพนันนะครับ”

“ตามหลักสากล โปรโมเตอร์ไม่สามารถทำธุรกิจร่วมกับเว็บพนันได้ โปรโมเตอร์ผู้จัดอาจจะสามารถรับ

สปอนเซอร์ชิพจากเว็บพนันที่ถูกกฎหมาย ในประเทศที่กฎหมายอนุญาต แต่ไม่มีทางที่ พี่ชาตรี หรือ วัน แชมเปียนชิพ จะไปสนับสนุนเว็บพนัน”

“เพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปพวกนี้ บอกได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ ระวังถูกหลอกไว้ด้วยครับ”

ติดตามชมรายการ “The ONE Podcast” ไลฟ์ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 น. ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น แฟนมวยตัวจริงไม่ดูคือพลาด!