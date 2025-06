Riot Games ประเทศไทย และ VALORANT คว้ารางวัล “The Most Popular Ongoing PC Game” จากกลุ่ม The Most Popular Game รางวัลประเภทผู้ผลิตและจำหน่ ายลิขสิทธิ์เกมที่ได้รับความนิ ยมบนโซเชียลมีเดียในงาน Thailand Social AIS Gaming Awards 2025 ซึ่งจัดโดย AIS ร่วมกับ Wisesight ตอกย้ำความเป็นที่สุดของเกม FPS ขวัญใจผู้เล่นชาวไทยอย่างต่อเนื่ องเป็นปีที่ 5

ภายในงานนี้ กล้า-ปฏิภาณ โพธิ์ศรี หรือ กล้า CGRS โปรเพลเยอร์ขวัญใจชาว VALORANT ยังสามารถคว้า 2 รางวัลไปครองได้แก่ The Most Popular First Person Shooting Game Player จากกลุ่มรางวัลสำหรับนักกีฬาอี สปอร์ตและสโมสรที่ได้รับความนิ ยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Hall of Fame – The Most Popular First Person Shooting Game Player เพื่อเชิดชูผู้ที่ สามารถทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่ องยาวนานถึง 5 ปี

นอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งพุ่ งแรงอย่าง Primmie หรือ ปภาพัฒน ศรีประภา ที่คว้ารางวัล Rising Esports Players จากเกม VALORANT ในกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เกมและนั กกีฬาอีสปอร์ตที่มีผลงานโดดเด่ นและเติบโตสูงสุดบนโซเชียลมีเดี ยด้วยเช่นกัน

ศิริญา กัลยาศิริ ผู้จัดการแบรนด์ VALORANT ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจและยินดีอย่ างมากที่ VALORANT ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่ นจากแฟนเกมชาวไทยเสมอมา และขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่สนั บสนุนและผลักดันให้ VALORANT กลายเป็นเกม FPS ยอดนิยมในประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคั ญให้เราเดินหน้าพัฒนาเกมและกิ จกรรมต่างๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่ สุดให้ผู้เล่นไทย และเติบโตไปด้วยกันในฐานะคอมมู นิตี้เกม FPS และอีสปอร์ตที่แข็งแกร่งต่อไปค่ ะ”