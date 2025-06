กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของ BDMS หรือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ผนึกพลังเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ดูแลสุขภาพหัวใจและสมอง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run with the Flow by Bangkok Hospital: #วิ่งเพื่อหัวใจและสมอง ปีที่ 2” สะสมสุขภาพดี ส่งต่อคุณค่าสู่สังคม กับ 7 สนามวิ่งครอบคลุมทั่วทุกภาคของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม หัวหิน หาดใหญ่ เชียงใหม่ พิษณุโลก และอุดรธานี ผสานแนวทางการแพทย์เชิงป้องกันกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งเป้าชวนนักวิ่ง 10,000 คนมาร่วมออกกำลังเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “กิจกรรม ‘Run with the Flow’ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สะท้อนบทบาทของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฉพาะโรคหัวใจและสมอง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยผนึกกำลังโรงพยาบาลกรุงเทพทั้ง 3 กลุ่ม ครอบคลุม 7 สนามทั่วประเทศ รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนมูลนิธิเวชดุสิตฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เราหวังให้กิจกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ เพราะการสะสมสุขภาพดีต้องเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ สู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน”

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 และกลุ่ม 6 กล่าวเพิ่มเติมว่า “Run with the Flow by Bangkok Hospital ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นงานวิ่งที่นอกจากได้สุขภาพดีทั้งหัวใจและสมองแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพยังอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้ท่องเที่ยวและดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน เพราะทุกจังหวัดของการจัดงานวิ่งในครั้งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สร้างสีสันให้การวิ่งทั้งสนุกและได้สุขภาพไปพร้อมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนอย่างเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้การสนับสนุนการสะสมสุขภาพดีของคนไทย”

นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวว่า “ความพิเศษของงานวิ่งเพื่อหัวใจและสมองปีที่ 2 คือการเพิ่มสนามวิ่งอีก 4 จังหวัดคือ สงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก และอุดรธานี เพราะอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการวิ่งได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพดีไปด้วยกัน โดยเฉพาะหัวใจและสมอง อวัยวะสำคัญที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้มีชีวิตทุกช่วงวัยที่แข็งแรง มากไปกว่านั้นการวิ่งในครั้งนี้ ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพและนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคจะได้พบปะพูดคุย เก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ และแสดงพลังสามัคคีไปพร้อมกับสะสมสุขภาพดี ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและความสนุกบนทุกเส้นทางการวิ่ง”

คุณฟาน ศรีไตรรัตน์และคุณมัม – กัลยา ศรีนันทวงค์ คู่รักนักวิ่งสายสุขภาพได้แชร์มุมมองและแรงบันดาลใจในการดูแลหัวใจและสมองผ่านการออกกำลังกาย คุณฟานแนะนำว่าการออกกำลังกายควรเริ่มจากเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง การวิ่งทำได้ทุกวัน สร้างวินัยและสุขภาพดีในระยะยาว ส่วนคุณมัมที่ผ่านสนามวิ่งระยะไกลมากว่า 100 กิโลเมตร เสริมว่าความแข็งแรงของร่างกายต้องมาคู่กับพลังใจที่มุ่งมั่น ให้มองว่าการวิ่งคือความสนุก อย่ากดดันกับเส้นชัย แต่สะสมระยะทางสุขภาพดีเพื่อตัวคุณเอง และทั้งคู่ยังแนะนำว่า “สุขภาพหัวใจและสมองที่แข็งแรง เริ่มจากการขยับตัวเพียงวันละนิด แต่ทำอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน”

เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่การป้องกัน งานวิ่งในครั้งนี้ได้ออกแบบชุดตรวจสุขภาพ “Run with the Flow” ในราคาพิเศษ 1,500 บาท (*เพิ่มเติมตรวจรายการพิเศษชุดตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid) * ชุดตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจ ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (CT Coronary Calcium Score) เฉพาะที่กรุงเทพมหานคร นครปฐมและหาดใหญ่) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งหรือเลือกชุดตรวจสุขภาพในจังหวัดที่สะดวกเข้ารับบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.Runlah.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ค่าสมัคร Fun Run 5 กิโลเมตร ราคา 500 บาท และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ราคา 650 บาท สำหรับแพ็กเกจ VIP ราคา 2,000 บาท โดยวันปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันแต่ละสนามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Run With the Flow

กรุงเทพมหานคร – สวนหลวง ร.9 ปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2568 วิ่งจริง 31 สิงหาคม 2568

นครปฐม – สนามจันทร์ – ศูนย์ราชการ ปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม 2568 วิ่งจริง 21 กันยายน 2568

สงขลา (หาดใหญ่) – สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2568 วิ่งจริง 5 ตุลาคม 2568

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) – สวนสนประดิพัทธ์ ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2568 วิ่งจริง 26 ตุลาคม 2568

เชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม 2568 วิ่งจริง 30 พฤศจิกายน 2568

พิษณุโลก – กองบิน 46 สนามบินพิษณุโลก ปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2568 วิ่งจริง 7 ธันวาคม 2568

อุดรธานี – สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ปิดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน 2568 วิ่งจริง 14 ธันวาคม 2568