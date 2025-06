ศึก ONE Fight Night 32: นักรบ vs จ้าวเสือใหญ่ ที่เวทีมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน คู่เอกเป็นการดวลเดือดกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ระหว่างผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต “นักรบ แฟร์เท็กซ์” กำปั้นอาวุธหนักจากสุรินทร์ พบกับ “จ้าวเสือใหญ่ ม. กรุงเทพธนบุรี” ดาวบู๊จากเมืองกรุง ที่จะปรากฏตัวบนเวทีใหญ่ระดับโลกเป็นครั้งแรก

เริ่มยกแรกได้เพียงไม่ถึง 40 วินาทีเท่านั้น จ้าวเสือใหญ่ จัดขวาก้านคอใส่ นักรบ พร้อมกับบวกหมัดชุดต่อ ทำให้ นักรบ ร่วงลงไปนับ และเมื่อกลับมาชกกัน จ้าวเสือใหญ่ ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเข้าไปสาดอาวุธใส่ นักรบ จนปิดเกมน็อกไปในเวลาไม่ถึงนาที ของยกแรก

และจากชัยชนะน็อกครั้งนี้ทำให้ จ้าวเสือใหญ่ รับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.7 ล้านบาท โดยเป็นการคว้าโบนัสครั้งที่ 7 ของเจ้าตัว หลังจากเคยคว้าโบนัส ครั้งละ 350,000 บาท ไปแล้ว 6 ไฟต์ก่อนหน้านี้

หลังการชก จ้าวเสือใหญ่ เผยว่า “ในไฟต์นี้ผมคิดว่า การชกของผมน่าจะเป็นไฟต์ที่เหนื่อยกว่านี้ คิดว่าพี่เขาเป็นมวยที่อาวุธหนัก เดินเข้าทำแข็งแรง แต่ที่คิดว่าผมเห็นจุดอ่อนของพี่เขาก็คือ ลูกที่พี่เขาเข้ามาแล้วมือตก ป้องกันหลวม จึงคิดว่าลูกนี้แหละที่จะปิดเกมในไฟต์นี้”

“ผมคิดว่าไฟต์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผม ผมไม่ได้อยากร้องไห้เลย แต่ผมเหนื่อยมาก กับการซ้อม และกดดันทุกอย่าง แต่ผมเห็นพ่อกับแม่ผม และวันนี้เป็นวันเกิดแม่ผมด้วย ผมคิดว่าจะต้องเอาชัยชนะให้แม่ผมให้ได้”