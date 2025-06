โจบ เบลลิงแฮม น้องชายของ จูด เบลลิงแฮม ย้ายจาก ซันเดอร์แลนด์ ไปอยู่กับ โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ อดีตต้นสังกัดของพี่ชายด้วยค่าตัวรวม 30 ล้านปอนด์ และเซ็นสัญญา 5 ปี

โดย โจบ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับ ซันเดอร์แลนด์ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา และมีส่วนช่วยให้ “แมวดำ” เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลที่กำลังมาถึง

ถึงกระนั้นมีรายงานว่าดาวเตะวัย 19 ปีรายนี้ต้องการย้ายออกจาก ซันเดอร์แลนด์ เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆ ในอาชีพโดยมีหลายทีมให้ความสนใจ

ทว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ดอร์ตมุนด์ ทีมดังของบุนเดสลีกา เยอรมนี เปิดตัว โจบ กองกลางทีมชาติอังกฤษขุดยู-21 มาร่วมทีมทางการด้วยสัญญา 5 ปีหรือถึงปี 2030

