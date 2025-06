ONE หรือ วัน แชมเปียนชิพ สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแท่น “ยูนิคอร์น” รายแรกของวงการกีฬาไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย

ความเคลื่อนไหว วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ Nielsen ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้สูงถึงประมาณ 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท) ต่อปี ผ่านการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในหลากหลายแขนง

ล่าสุด ONE Championship Thailand เผยข้อมูล ONE สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแท่น “ยูนิคอร์น” รายแรกของวงการกีฬาไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย ที่โลกทั้งใบได้เห็น

สำหรับ ช่วงนี้คนไทยเริ่มคุ้นกับคำว่า “ยูนิคอร์น” – สตาร์ตอัประดับโลกที่มีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ (ราว 36,000 ล้านบาท) มากขึ้นและในวงการศิลปะการต่อสู้ไทย ก็มี “ยูนิคอร์น” ของตัวเองเช่นกัน

ONE ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งชาวไทย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้สร้างประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2554 สู่การเป็น “ยูนิคอร์น” ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้ทั้งโลกหันมามอง “มวยไทย” ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่วัดได้จริง จากรายงานของ นีลสัน บริษัทวิจัยเรตติงระดับโลก ระบุว่า ONE สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่า 16,000 ล้านบาทต่อปี ผ่านการจ้างงาน การท่องเที่ยว และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวยไทย

มวยไทย = Soft Power ของชาติ ONE ถ่ายทอดสด “มวยไทย” สู่สายตาชาวโลกกว่า 190 ประเทศ ผ่านรายการ ONE ลุมพินี ทุกสัปดาห์ รวมถึงรายการ ONE Fight Night และ ONE (ตัวเลข) ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางมวยไทยระดับโลก และจุดหมายปลายทางด้านกีฬาการต่อสู้ที่ยั่งยืน

สำหรับอนาคตที่ขยายได้อีก โดย “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE ประเทศไทย เผยถึงแผนขยายโมเดล ONE ลุมพินี ไปทั่วโลก และอาจเพิ่มวันถ่ายทอดสดในอนาคต