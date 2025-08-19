เตรียมตัวให้พร้อม! แฟนวอลเลย์บอลห้ามพลาด AIS PLAY ถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 (2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักตบสาวไทยแบบติดขอบจอไปกับการถ่ายทอดสดครบทั้ง 64 แมตช์ ตลอดทัวร์นาเมนต์ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2025 ผ่าน AIS PLAY เท่านั้น

ชมสดครบทุกแมตช์ย้อนหลังเต็มเกมไฮไลต์ครบทุกโมเมนต์ ไม่พลาดทุกช็อตเด็ด ทุกแต้มสำคัญ เข้าถึงการแข่งขันระดับโลกได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างสะดวกสบาย ผ่านทุกช่องทางของ AIS PLAY ได้แก่ แอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, เว็บไซต์ https://aisplay.ais.co.th/portal/ , Smart TV, Apple TV และกล่อง 3BB GIGA TV ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการถ่ายทอดสดกีฬา ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนไทยอย่างครอบคลุม

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจ AIS PLAY (ยกเว้นแพ็กเกจ PLAY MONOMAX Standard) สามารถรับชมได้ทันที หรือสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมที่ www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play เพื่อร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งประวัติศาสตร์สู่เส้นทางแชมป์โลกไปพร้อมกันทั่วประเทศ

