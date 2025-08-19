วูล์ฟแฮมป์ตัน สโมสรจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ปิดดีลคว้าตัว แจ๊กสัน ชัตชูอา ฟูลแบ๊กฝั่งขวาที่มีดีกรีวิ่งเร็วที่สุดใน เซเรีย อา อิตาลี เข้ามาเสริมทัพแล้ว

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า วูล์ฟแฮมป์ตัน จัดการคว้าตัว แจ๊กสัน ชัตชูอา มาจาก เวโรนา ด้วยค่าตัว 12.5 ล้านยูโร โดยจะเซ็นสัญญากัน 5 ปี

ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่า แข้งวัย 23 ปีรายนี้ มีชื่อเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดใน เซเรีย อา อิตาลี เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา หลังมีค่าเฉลี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 34.88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขณะที่ทางวูล์ฟแฮมป์ตันระบุว่าเจ้าตัวเคยวิ่งเร็วที่สุด 36.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วย ส่วนสถิติอื่น ๆ เขายิงไป 2 ประตู ทำอีก 3 แอสซิสต์ ให้เวโรนา จากการลงเล่น 37 เกม

