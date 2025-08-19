อเล็กซานเดอร์ อิซัก ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต้องการแยกทางกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด โดยระบุว่าสโมสรผิดสัญญาทำให้ไม่สามารถร่วมงานกันต่อไปได้อีก
อเล็กซานเดอร์ อิซัก ศูนย์หน้าของ “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต้องการแยกทางกับต้นสังกัด โดยระบุว่าสโมสรเป็นฝ่ายผิดสัญญาทำให้ไม่สามารถร่วมงานกันต่อไปได้อีก
อิซักไม่ได้ร่วมเตะช่วงพรีซีซั่นกับนิวคาสเซิลแม้แต่นัดเดียว และในนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีชื่อในทีมด้วย โดยตอนนี้เจ้าตัวต้องซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่ ท่ามกลางกระแสข่าวว่า “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล ทีมพรีเมียร์ลีกอีกราย กำลังอยากได้ตัวอยู่
ล่าสุด ในงานมอบรางวัลประจำปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ (พีเอฟเอ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม อิซักก็ไม่ได้มาร่วมงานแต่อย่างใด โดยหัวหอกทีมชาติสวีเดนนั้นมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 และมีชื่อลุ้นชิงรางวัลนักเตะชายยอดเยี่ยมด้วย
ข้อความส่วนหนึ่งที่ดาวยิงวัย 25 ปี เผยผ่านอินสตาแกรมมีดังนี้ “ผมเงียบมานานในช่วงที่หลายคนกำลังพูดกัน การที่ผมเงียบทำให้ผู้คนปรุงแต่งเรื่องในแบบของตัวเองได้ แม้พวกเขาจะรู้ว่าเรื่องที่พูดกันไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่ตกลงกันไว้เบื้องหลังจริงๆ
ความจริงนั้นมีการให้คำมั่นสัญญากันไว้ และสโมสรก็รู้จุดยืนของผมมานานแล้ว เมื่อคำสัญญาและความไว้วางใจถูกทำลาย ความสัมพันธ์ก็ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ นั่นคือสถานการณ์ของผมในตอนนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย”