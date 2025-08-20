มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าชาวอังกฤษ ออกมายกย่อง ลามีน ยามาล เพื่อนร่วมทีม บาร์เซโลนา ว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในรุ่นอายุนี้

มาร์คัส แรชฟอร์ด เพิ่งประเดิมลงเล่นใน ลา ลีกา สเปน นัดแรก ในเกมที่ บาร์เซโลนา เอาชนะ มายอร์กา ไป 3-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

และล่าสุดเจ้าตัวออกมาพูดถึง ลามีน ยามาล แข้งดาวรุ่งที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของ บาร์เซโลนา ว่า

“เขาเป็นนักเตะที่มีพระสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยในรุ่นอายุของเขา ผมไม่เคยเล่น หรือ ได้เห็นใครที่มีผลกับเกมเหมือนกับเขา บางทีอาจจะ โรนัลโด นาซาริโอ,

การจะมีอิทธิพลในสนามกับด้วยอายุทียังน้อยและมีความสม่ำเสมอแบบนี้ มันน่าเหลือเชื่อมาก เขายังมีเส้นทางอันยาวไกลรออยู่ข้างหน้า และผมหวังว่าเขาจะยังรักษาระดับของตัวเอง หรืออาจจะยกระดับขึ้นไปอีกได้”

 

