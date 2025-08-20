ฟูเทร่า ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ของ บีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม (ไทยลีก 3) โซนภาคกลาง ประกาศคว้าตัว จอห์น โอวโอรี อดีตกองหน้าทีมชาติไนจีเรีย ชุดรองแชมป์โลก ยู-20 และดาวซัลโวลีกสวีเดน ปี 2016 เข้ามาร่วมทีม

สำหรับ จอห์น โอวโอรี อายุ 38 ปี เคยค้าแข้งกับทีมดังในยุโรปมาแล้วมากมาย อาทิ เฟเยนูร์ด ในลีกเนเธอร์แลนด์, เวสเตอร์โล ในลีกเบลเยียม, แอตวิดาเบิร์ก และ ฮัคเคน ในลีกสวีเดน ซึ่งเคยเป็นดาวซัลโวของลีกเมื่อปี 2016 ด้วยจำนวน 17 ประตู รวมถึง มารีฮามน์ ในลีกฟินแลนด์ด้วย

นอกจากนั้นยังเคยไปเล่นในลีกวันของประเทศจีนกับหลายทีม และปีที่แล้วย้ายมาอยู่กับ เกษมบัณฑิต เอฟซี ในศึก บีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม

สำหรับ จอห์น โอวโอรี ยังเคยติดทีมชาติไนจีเรียชุดใหญ่ 7 นัด ยิงได้ 4 ประตู และอยู่ในทีมชาติ ยู-20 ชุดคว้ารองแชมป์โลกเมื่อปี 2005 ด้วย โดยนัดชิงชนะเลิศแพ้ อาร์เจนติน่า ของ ลิโอเนล เมสซี่ 2-1 ซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้น โอวโอรี ยิงได้ 1 ประตู ในนัดพบ เนเธอร์แลนด์ จนถูกดึงตัวไปเล่นกับ เฟเยนูร์ด

