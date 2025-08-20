AIS เปิดศึกคนชนคน! ส่งแพ็ก “NFL Season Pass 2025” เพียง 999 บาท/ฤดูกาล
ดูสดเต็มอิ่มผ่าน AIS PLAY พร้อมชมฟรีแมตช์กระชับมิตร 22-23 ส.ค.นี้
เตรียมตัวให้พร้อม! แฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลห้ามพลาด! AIS ส่งตรงความมันส์ระดับโลกกับแพ็กเกจใหม่ล่าสุด “NFL Season Pass 2025” ถ่ายทอดสด NFL ลีกอเมริกันฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก แบบถูกลิขสิทธิ์ ทุกแมตช์สำคัญในแพ็กเกจเดียว ให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มตั้งแต่รอบปกติ (Regular Season) เพลย์ออฟ ไปจนถึงศึกใหญ่ที่สุดแห่งปี “Super Bowl LX” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 ณ Levi’s Stadium รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
แพ็กเกจ NFL Season Pass 2025 เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในราคาเพียง 999 บาท/ฤดูกาล (ไม่รวม VAT) สมัครกด *678*12# โทรออก สนุกมันส์ยาวถึงต้นปีหน้า คออเมริกันฟุตบอลตัวจริงไม่ควรพลาด!
พิเศษ! อุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล ชมฟรีแมตช์ Pre-season ลูกค้าเอไอเอสรับสิทธิ์ชมฟรีแมตช์ Pre-season กระชับมิตร ในวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2568 เรียกน้ำย่อยก่อนเปิดศึกจริงเดือนกันยายนนี้
- 22 สิงหาคม 2568 เวลา 07.00 น.
นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ พบ นิวยอร์ก ไจแอนส์
- 23 สิงหาคม 2568 เวลา 07.00 น.
มินนิโซตา ไวกิงส์ พบ เทนเนสซี ไททันส์
สมัครได้ทั้งลูกค้ามือถือระบบรายเดือน, เติมเงิน และลูกค้าเน็ตบ้าน AIS FIBRE3 รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน AIS PLAY ทั้งทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตทีวี บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ตอกย้ำบทบาทผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรของไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ais.th/nfl