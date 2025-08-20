นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ยื่นข้อเสนอจำนวนรวม 40 ล้านปอนด์ในการคว้าตัว โยอาน วิสซา กองหน้า เบรนต์ฟอร์ด มาร่วมทีมทว่าถูกปฏิเสธทันควัน
โดย นิวคาสเซิล กำลังมองหากองหน้าคนใหม่มาเสริมทัพหลังก่อนหน้านี้พวกเขาพลาดเป้าหมายหลายราย ทั้ง ชูเอา เปโดร, อูโก เอกีตีเก และเบนยามิน เชชโก
และพวกเขาไปล็อกเป้าไปที่ โยอาน วิสซา หัวหอก เบรนต์ฟอร์ด ซึ่งนักเตะก็เปิดทางย้ายทีมด้วยทว่า “ผึ้งน้อย” ต้องการค่าตัวของดาวเตะวัย 29 ปีรายนี้ที่ 60 ล้านปอนด์ซึ่ง “สาลิกาดง” มองว่าสูงเกินไป
ล่าสุด “ดิ แอธเลติก” ระบุว่า นิวคาสเซิล ได้ยื่นข้อเสนอจำนวน 35 ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก 5 ล้านปอนด์ในการปิดดีล วิสซา ถึงกระนั้น เบรนต์ฟอร์ด ได้บอกปัดทันควัน
ทั้งนี้ วิสซา ต้องการย้ายออกจากทีมถึงขั้นไม่มาซ้อม และลงสนาม รวมถึงลบทุกอย่างเกี่ยวกับ เบรนต์ฟอร์ด ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัว