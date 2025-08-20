นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ยื่นข้อเสนอจำนวนรวม 40 ล้านปอนด์ในการคว้าตัว โยอาน วิสซา กองหน้า เบรนต์ฟอร์ด มาร่วมทีมทว่าถูกปฏิเสธทันควัน

โดย นิวคาสเซิล กำลังมองหากองหน้าคนใหม่มาเสริมทัพหลังก่อนหน้านี้พวกเขาพลาดเป้าหมายหลายราย ทั้ง ชูเอา เปโดร, อูโก เอกีตีเก และเบนยามิน เชชโก

และพวกเขาไปล็อกเป้าไปที่ โยอาน วิสซา หัวหอก เบรนต์ฟอร์ด ซึ่งนักเตะก็เปิดทางย้ายทีมด้วยทว่า “ผึ้งน้อย” ต้องการค่าตัวของดาวเตะวัย 29 ปีรายนี้ที่ 60 ล้านปอนด์ซึ่ง “สาลิกาดง” มองว่าสูงเกินไป

ล่าสุด “ดิ แอธเลติก” ระบุว่า นิวคาสเซิล ได้ยื่นข้อเสนอจำนวน 35 ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก 5 ล้านปอนด์ในการปิดดีล วิสซา ถึงกระนั้น เบรนต์ฟอร์ด ได้บอกปัดทันควัน

ทั้งนี้ วิสซา ต้องการย้ายออกจากทีมถึงขั้นไม่มาซ้อม และลงสนาม รวมถึงลบทุกอย่างเกี่ยวกับ เบรนต์ฟอร์ด ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
5

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
6

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์
7

"วีนา" กวาด 3 รางวัล เจิดจรัสจักรวาล MUT 2025 ฉายแสงรอบพรีลิมฯ
8

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
9

สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคารถยนต์ ขณะนั่งข้ามจังหวัด
10

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย